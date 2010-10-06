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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۳

در سازمان ملل مطرح شد:

درخواست ایران برای برگزاری کنفرانس بین المللی مقابله با تروریسم

درخواست ایران برای برگزاری کنفرانس بین المللی مقابله با تروریسم

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد برگزاری یک کنفرانس بین المللی تحت نظارت سازمان ملل برای یافتن یک راهکار جهانی فراگیر و کامل برای مقابله جهانی با اشکال متفاوت تروریسم را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک طی سخنانی به نمایندگی از جنبش عدم تعهد در سازمان ملل متحد ، خواهان تدوین سازوکار بین المللی  در خصوص « حذف تروریسم بین المللی» در عرصه جهانی شد .

نماینده دائم ایران در سخنرانی خود اعلام کرد: جنبش عدم تعهد صریحا تروریسم را به عنوان یک جنایت محکوم نموده ، و آن را در همه اشکال و عناوین رد می‌کند.

 محمد خزاعی افزود: جنبش عدم تعهد تاکید می‌کند که اقدامات تروریستی نقض فاحش قوانین بین المللی و حقوق انسانی، از جمله حق حیات بوده و حقوق و آزادیهای اساسی برای بشریت را در معرض تهدید قرار می دهد.

 سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: تروریسم نبایستی با تلاش مشروع و استقلال طلبانه ملت هائی که تحت سیطره استعمار ، حاکمیت بیگانگان و یا اشغال خارجی بوده ، و خواهان رسیدن به نعمت آزادی و حق تعیین سرنوشت خود هستند،  یکسان تلقی گردد.

خزاعی در ادامه گفت: تروریسم نمی‌تواند و نباید به مذهب، ملیت، تمدن و یا گروهی خاص نسبت داده شود .

نماینده دائم ایران همچنین تاکید کرد: جنبش عدم تعهد بار دیگر خواهان برگزاری یک کنفرانس بین المللی تحت نظارت سازمان ملل برای یافتن یک راهکار جهانی فراگیر و کامل برای مقابله جهانی با اشکال متفاوت تروریسم و بررسی ریشه های واقعی آن است.

وی افزود: جنبش عدم تعهد استراتژی کلی سازمان ملل متحد برای مقابله جهان با تروریسم و همچنین مسئولیت اولیه دولتهای عضو برای اجرای این استراتژی را تایید می‌نماید و از بازنگری و تکمیل این استراتژی استقبال می‌کند و خواستار اجرای جامع و شفاف آن در عرصه بین المللی است.
کد مطلب 1165107

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