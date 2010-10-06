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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

شیخ الاسلامی از برخورد جدی با مانع تراشی های اشتغال خبر داد

شیخ الاسلامی از برخورد جدی با مانع تراشی های اشتغال خبر داد

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر کار و امور اجتماعی گفت: هیچکس حق ندارد در بحث اشتغال جوانان و سرمایه گذاری اخلال و مانع تراشی کند و در صورت مشاهده چنین عملی به شدت با آنان برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا شیخ الاسلامی صبح چهارشنبه در بازدید از طرح های بندرترکمن افزود: میدان دار و صحنه گردان اصلی در اقتصاد باید مردم باشند و دولت نیز وظیفه دارد تا بستر و فضای لازم را برای مشارکت مردم مهیا و موانع و کاستی ها را برطرف کند.

وی اظهار داشت: بحث سند ملی توسعه اشتغال و سرمایه گذاری به منظور شناسایی مکانهای مناسب سرمایه گذاری و دعوت از سرمایه گذاران و توزیع ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان در جریان است.
 
وی خاطرنشان کرد: لازمه این امر نیز اهتمام و همدلی همه مسئولین و حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری و تقویت فرهنگ و کار و تلاش است.
 
شیخ الاسلامی با تقدیر از وحدت بی نظیر مردم شهرستان ترکمن، این وحدت را همچون سدی در برابر اندیشه های پلید اهریمنان و دشمنان اسلام و ایران برشمرد و خواستار پاسداشت و گسترش آن با هوشیاری و ولایتمداری شد.
 
وی در بخشی از سخنان خود ملاک اصلی را در حال حاضر در زمینه ایمان و مسلمانی نحوه عمل افراد و میزان ولایت پذیری آن دانست و افزود: انسان ها در دین اسلام به اعمالشان سنجیده می شوند و میزان تبعیت از حق و عدالت ملاک اعتقادی دین را مشخص می کند.
 
حجت الاسلام رجبی امام جمعه بندرترکمن نیز، شهرستان ترکمن را گلستانی از وحدت اقوام و مذاهب برشمرد و خواستار ایجاد اشتغال جوانان با تقویت جزیره آشوراده و ایجاد طرح های گردشگری شد.
کد مطلب 1165111

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