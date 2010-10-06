صنعتگران همدانی 380 میلیون ریال تسهیلات گرفتند

اسد الله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: از محل تسهیلات داخلی بانکها و بانک صنعت و معدن، تا به حال برای 40 صنعتگر صنایعدستی این استان اشتغال زایی شده است.
بیات با بیان اینکه در سال جاری به منظور دریافت تسهیلات برای صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی همدان گامهای موثری برداشته شده است، گفت: صنعت گران و هنرمندان صنایعدستی برای ادامه فعالیت حرفه ای خود نیازمند حمایتهای همه جانبه هستند.
وی با اشاره به اینکه استفاده از تسهیلات بانکی از سوی معاونت صنایعدستی استان همدان برای هنرمندان روان سازی شده است، گفت: از سوی هنرمندان همدانی 9 طرح با هدف بهره مندی از تسهیلات منابع داخلی به بانکها ارسال شد.
بیات با اشاره به اینکه صنعتگرانی قادر به استفاده از این بخش تسهیلات هستند که در بانکهای عامل صاحب حساب باشند، اضافه کرد: در کنار برخورداری از حساب بانکی، این افراد باید تأییدیه معاونت صنایع دستی استان همدان را نیز دریافت کنند.
وی با بیان اینکه با ارائه طرح هنرمندان به معاونت صنایعدستی همدان، این معاونت پس از بررسی تلاش برای ارائه تسهیلات را آغاز کرد، گفت: طرحهای هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی واجد شرایط برای بانکهای تجارت، ملی، صادرات، سپه و کشاورزی ارسال شد.
مدیر کل میراث فرهنگی همدان اظهار داشت: با ارائه این تسهیلات تا به حال برای 18 صنعتگر و هنرمند همدانی اشتغالزایی شده است.
بیات تأکید کرد: بانک صنعت و معدن نیز به چهار طرح صنعتگران و هنرمندان همدانی تسهیلات ارائه کرد که منجر به اشتغالزایی برای 22 هنرمند شد.
وی یادآور شد: مجموع تسهیلات بانکها با هدف اشتغالزایی و تجهیز کارگاههای صنایعدستی و هنرهای سنتی معادل 380 میلیون ریال است.
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