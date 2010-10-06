شرایط "میهمان مبنا شدن" قبولیهای کنکور/ ارائه درخواست مهمانی از 18 مهر

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان متقاضی استفاده از مزایای ماده 3 آئین ‌نامه نقل و انتقال (میهمان مبنا) پس از ثبت ‌نام در دانشگاه پذیرفته شده از روز یکشنبه 18 مهر ماه باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org درخواست میهمانی به دانشگاه موردنظر را ارائه کنند.

بر اساس ماده 3 آیین نامه نقل و انتقال که تحت عنوان "میهمان مبنا" در این آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته است، در صورتی که سکونت دائمی خانواده دانشجو در نزدیک ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، دانشجو می تواند پس از اعلام قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور و یا در حین تحصیل در دانشگاه مبدأ با احراز شرایطی میهمان مبنا شود.

به گزارش مهر، دانشگاهها بر اساس فراوانی تقاضاهای میهمانی و انتقالی به 8 گروه تقسیم شده اند. برای دانشگاههای گروههای 2 تا 6 کسب حداقل 85 درصد نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم الزامی است.

دانشگاههای گروههای 2 تا 6 شامل دانشگاههای آیت الله بروجردی، ایرانشهر، بناب، بهبهان، تربت حیدریه، جندی شاپور، جهرم، حضرت معصومه (س)، صنعتی بیرجند، صنعتی سیرجان، صنعتی کرمان، صنعتی همدان، فسا، کازرون، گنبد کاووس و نیشابور، ایلام، بجنورد، خرمشهر، خلیج فارس، دامغان، روامین اهواز، علوم دریایی چابهار، فنی و مهندسی گلپایگان، صنعتی ارومیه، مراغه، ملایر، هنر اسلامی تبریز و یاسوج، تربیت معلم آذربایجان، تربیت معلم سبزوار، بیرجند، تفرش، زابل، شهرکرد، علوم کشاورزی ساری، قم، کردستان، گلستان، محقق اردبیلی، ولیعصر رفسنجان و هرمزگان، زنجان، سیستان بلوچستان، شهید باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، صنعتی قم، صنعتی کرمانشاه، علوم کشاورزی گرگان، کاشان، لرستان، یزد، ارومیه، اراک، بوعلی سینا، بین المللی امام خمینی (ره)، رازی کرمانشاه، سمنان، شهید چمران اهواز، صنعتی سهند تبریز، صنعتی شیراز، صنعتی نوشیروانی بابل، گیلان، مازندران و هنر اصفهان می شود.

همچنین برای هر یک از دانشگاههای گروه 7 که شامل دانشگاههای اصفهان، تبریز، شیراز، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد و صنعت نفت هستند کسب حداقل 90 درصد نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد، و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم لازم است.

به گزارش مهر، برای هر یک از دانشگاههای گروه 8 که شامل دانشگاههای الزهرا (س)، تربیت معلم تهران، تهران، شاهد، شهید بهشتی، امیرکبیر، خواجه نصیر، شریف، علامه، علم و صنعت، هنر، تربیت دبیر شهید رجایی، صنعت آب و برق عباسپور، سوره، صدرا، علم و فرهنگ می شود کسب حداقل 95 درصد نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم برای متقاضیان لازم است.