اطلاعات سری نظامی عراق با مشارکت آمریکا حفاظت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "علی الدباغ" با اشاره به نشست اخیر هیئت وزیران عراق اظهار داشت: در این نشست بر این مسئله توافق شد که وزارت دفاع عراق و آمریکا با امضای تفاهمنامه ای حمایت از اطلاعات سری نظامی عراق را در دستور کار قرار دهند.

در صورت امضای این توافقنامه تمامی اطلاعات سری نظامی عراق در پروژه ای مشترک در اختیار وزارت دفاع آمریکا هم قرار خواهد گرفت.

خاطر نشان می شود در نشست اخیر هیئت وزیران عراق بر پاکسازی آلودگی به جا مانده از برنامه شیمیایی رژیم منحله و همچنین تشعشعات اورانیومی توافق صورت گرفت.

خاطر نشان می شود آرشیو اسناد رژیم منحله بعث و یهودیان عراق همچنان در آمریکا نگهداری می شود.