  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۹:۵۶

با امضای یک توافقنامه؛

اطلاعات سری نظامی عراق با مشارکت آمریکا حفاظت می شود

اطلاعات سری نظامی عراق با مشارکت آمریکا حفاظت می شود

سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: وزارت دفاع عراق در نظر دارد با امضای یک توافقنامه با وزارت دفاع آمریکا حفاظت از اطلاعات سری نظامی این کشور را در پروژه ای مشترک با آمریکا انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "علی الدباغ" با اشاره به نشست اخیر هیئت وزیران عراق اظهار داشت: در این نشست بر این مسئله توافق شد که وزارت دفاع عراق و آمریکا با امضای تفاهمنامه ای حمایت از اطلاعات سری نظامی عراق را در دستور کار قرار دهند.

در صورت امضای این توافقنامه تمامی اطلاعات سری نظامی عراق در پروژه ای مشترک در اختیار وزارت دفاع آمریکا هم قرار خواهد گرفت.

خاطر نشان می شود در نشست اخیر هیئت وزیران عراق بر پاکسازی آلودگی به جا مانده از برنامه شیمیایی رژیم منحله و همچنین تشعشعات اورانیومی توافق صورت گرفت.

خاطر نشان می شود آرشیو اسناد رژیم منحله بعث و یهودیان عراق همچنان در آمریکا نگهداری می شود.

کد مطلب 1165119

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها