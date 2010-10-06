123 هزار تن سیب زمینی در همدان برداشت شد

علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه کشت سیب زمینی تابستانه در همدان پایان یافته است، گفت: امسال 24 هزار و 350 هکتار از زمین‌های کشاورزی استان همدان زیر کشت سیب زمینی رفته است.

وی با بیان اینکه که از این میزان 11 هزار و 150 هکتار کشت تابستانه و مابقی کشت پاییزه است، افزود: پارسال از 25 هزار و616 هکتار سطح زیر کشت این محصول، 890 هزار تن سیب زمینی برداشت شده است.

ضرابی با بیان اینکه زمان برداشت سیب زمینی تابستانه از 15 تیر تا پایان شهریور ماه است، خاطر نشان کرد: ارقام سیب زمینی که درهمدان کشت می شود شامل آگریا، مارفونا، بورن، فانته، ساتینا، مارل، آلمرا و بانبا است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان یادآور شد: زمان برداشت سیب زمینی پاییزه نیز از اول مهر تا 15 آبان ماه است.

ضرابی گفت: بر اساس آمار موجود استان همدان از نظر سطح زیر کشت سیب زمینی رتبه دوم و از نظر تولید رتبه اول کشور را دارد.