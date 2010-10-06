امنیت پیشین بازار اصفهان تناسبی با فرهنگ تاریخی اصفهان نداشت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدمهدی اسماعیلی سه‌شنبه شب در مراسم افتتاح کلانتری 30 بازار بزرگ اصفهان افزود:‌ با افتتاح ایستگاه و کلانتری بازار، وضیعت خوب امنیتی در این بافت تاریخی حکمفرما شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر توقعات از نیروی انتظامی در بخشهای مختلف بالا رفته و با بروز هر مشکل امنیتی انگشت اشاره به سمت نیروی انتظامی است.

اسماعیلی با بیان اینکه هماهنگی خوبی میان بخشهای مختلف انتظامی استان قرار دارد، افزود: برای ارتقای امنیت استان نیازمند همکاری بیش از پیش تمام دستگاه‌های مربوطه در این عرصه هستیم

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر دو وظیفه اصلی نیروی انتظامی استگفت: باید به این نکته اشاره کرد که نیروی انتظامی مسئول ایجاد امنیت در کشور است اما تمام این وظایف نباید به دوش این ارگان باشد و سایر دستگاه‌ها نیز در این امر خطیر شریک هستند.

به گزارش مهر در بخش دیگری از این جلسه فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان نیز گفت: همزمان با افتتاح کلانتری 30 بازار بزرگ اصفهان، کلانتری 29 نیز که به تازگی مجوز فعالیت گرفته در خیابان جی افتتاح خواهد شد.

محسن عقیلی به به مشکلات مردم منطقه جی برای دسترسی به کلانتری اشاره کرد و اظهار داشت: مردم این منطقه برای دسترسی به کلانتری باید به خیابان هفتون مراجعه می‌کردند که با افتتاح کلانتری 29 دسترسی مردم به پلیس نیز راحت‌تر شد.

وی خاطرنشان کرد: حوزه استحفاظی کلانتری 30 شامل تمامی قسمتهای بازار اصفهان و قسمتهایی از کلانتری 13 و 11 است و خیابانهای اطراف بازار و میدان امام است.