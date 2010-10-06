"لبخند مسیح" در نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس رکورد "دا" را زد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دوره نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس که همزمان با هفته دفاع مقدس در اصفهان برگزار شد، کتاب "لبخند مسیح" نوشته سارا عرفانی به عنوان پرفروش ترین کتاب این نمایشگاه مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

این کتاب که تا کنون به چاپ هفتم رسیده درباره دختری به نام نگار است که در جامعه امروزی ایران زندگی می کند. او از طریق اینترنت با شخصیتی دیگر به نام نیکلاس آشنا می شود که ساکن یکی از کشورهای غربی است. نیکلاس پیرو دین مسیحیت است و سارا فردی مسلمان. در ارتباطات نوشتاری بین آن دو جاذبه‌های دین اسلام از طریق افکار و عقاید نگار به ذهن جستجوگر نیکلاس سرایت می کند. روز به روز شیفتگی نیکلاس برای آشنایی بیشتر با دستورات و ویژگی های دین اسلام افزوده می شود. سرانجام نیکلاس با استقبال از یک پیشنهاد کاری به ایران سفر می کند و ...

کتاب "نه آبی نه خاکی" نوشته علی موذنی هم در رده دوم پرفروش‌ترین کتاب های نمایشگاه ملی دفاع مقدس اصفهان قرار گرفت. این کتاب دفترچه خاطرات سعید مرادی یکی از شهدای جنگ تحمیلی است.

کتاب "دا" هم که از زمان انتشار تاکنون در ردیف نخست پرفروش‌ترین کتاب های کشور قرار دارد، در نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس هم به عنوان یکی از کتاب‌های پرفروش مطرح شد و بعد از دو کتاب قبلی در رتبه سوم قرار گرفت.

پس از "دا" هم کتاب "بابانظر" خاطرات شهید محمدحسن نظرنژاد رتبه چهارم پرفروش ترین های سوره مهر در این نمایشگاه را به خود اختصاص داد.

"یکی از این روزها به بلوغ رسیدم" عنوان یکی از کتاب هایی است که سوره مهر به تازگی در مورد خاطرات رزمندگان دفاع مقدس منتشر کرده است. این کتاب که دربرگیرنده یادداشت‌های محمود نجیمی از 6 عملیات در جبهه‌های دفاع مقدس است در نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس جزو پرفروش ترین کتاب ها مطرح شد.

همچنین در این دوره کتاب‌های "من و کتاب" گزیده‌ بیانات رهبر انقلاب پیرامون کتاب و کتاب‌خوانی، "همپای صاعقه" و "ضربت متقابل" با تدوین گلعلی بابایی و حسین بهزاد، "رفاقت به سبک تانک" نوشته داوود امیریان، "کوچه نقاش‌ها" نوشته راحله صبوری، "شبیه صدام" خاطرات میخائیل رمضان از بدل های صدام و با ترجمه محمد نبی ابراهیمی، "خاطرات عزت شاهی" از محسن کاظمی، "در کمین گل سرخ" زندگینامه شهید سپهبد علی شیرازی نوشته محسن مومنی ، "ارمیا" نوشته رضا امیرخانی و "شطرنج با ماشین قیامت" از حبیب احمدزاده به عنوان پرفروش ترین کتاب‌ها مورد استقبال قرار گرفت.

نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس اول تا دهم مهرماه در اصفهان برگزار شد.