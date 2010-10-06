تصادفات جاده ای در مازندران 10 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سرهنگ جعفر محمدنژاد صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از ماموران انتظامی بخش لاریجان شهرستان آمل بدون ذکر میزان تصادفات رخ داده در شش ماهه نخست امسال در جاده های مازندران گفت: در شش ماهه نخست امسال 321 نفر در جاده های مازندران بر اثر تصادفات جاده ای کشته شدند.

وی انحراف به چپ و سرعت بیش از حد خودروها را مهمترین و بیشترین عامل تصادفات جاده ای مازندران اعلام کرد.

فرمانده پلیس راه مازندران تصریح کرد: وجود بیش از 15 میلیون مسافر و گردشگر داخلی و خارجی برای سفر به این استان، حجم ترافیک و نیز تصادفات را در جاده های استان در سالهای اخیر افزایش داده است.

وی گفت: حضور ماموران و گشتهای ویژه پلیس راه در جاده های استان تا حدودی توانسته در سالهای اخیر میزان تصادفات را کاهش دهد.

بخشدار لاریجان آمل گفت: برای انجام هر کاری در بخش های مختلف فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی نیازمند امنیت هستیم.

محمد رضا نصیری با اشاره به اینکه بخش لاریجان با هزار و750 کیلومتر مربع وسعت هم اکنون از ضریب امنیت خوبی برخوردار است، افزود: بخش لاریجان با همجواری به پایتخت و حجم بالای مسافران از جاده هراز و نیز تامین امنیت بالا در منطقه نیازمند تقویت پاسگاه ها و کلانتری ها و به کارگیری نیروهای بیشتر است.