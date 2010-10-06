بانوان ایلامی توانمندی حضور در عرصه های مختلف را دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل اشتغال بانوان استان با اشاره به جایگاه ارزشمند زنان در دین مبین اسلام گفت: زنان علاوه بر نقش ارزشمند مادری می توانند در عرصه های مختلف اجتماعی حضور موثر داشته باشند.

اعلایی با اشاره به توجه ویژه مسئولان به بکارگیری بانوان در پست های مدیریتی گفت: بانوان در سال های اخیر با کسب مدارج علمی نقش موثری در توسعه کشور داشته اند.

فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل بانوان شاغل، کمبود اماکن ورزشی و تفریحی ویژه بانوان، مشکلات تعاونی های بانوان، تقلیل ساعت کار بانوان شاغل و حمایت از زنان بی سرپرست از جمله مسائلی بود که در این نشست در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد.