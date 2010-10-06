وزیر بهداشت به مهر خبر داد: کشف مدارک جعلی دانشگاههای خارجی در کشور/ جاعلان شناسایی شدند

دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تائیدیه های تحصیلی که از سوی وزارت بهداشت صادر می شود، با اشاره به ضرورت توجه به صحت مدارک تحصیلی صادره شده از دانشگاه های خارجی گفت: تاکنون هیچ موردی از جعل مدرک تحصیلی در داخل کشور بدست نیامده است اما توانسته ایم چند مورد جعل مدرک از دانشگاههای خارجی بدست آوریم.

وی افزود: تائیدیه های تحصیلی به صورت کامل مورد بررسی قرار می گیرد به گونه ای که امکان جعل آن وجود ندارد.

وزیر بهداشت یادآور شد: توانسته ایم با استفاده از فناوری، نکته ای به این تائیدیه ها اضافه کنیم که امکان جعل آن را از بین می برد و همین نکته باعث شده که تخلفی در این زمینه نداشته باشیم.

دستجردی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برای تائیدیه مدرک تحصیلی، در دانشگاه داخل کشور امکان جمع آوری سابقه تحصیلی فرد هم وجود دارد و یک فرد بدون این سوابق تحصیلی نمی تواند ادعایی داشته باشد.

وزیر بهداشت درباره تائیدیه های تحصیلی و مدارک تحصیلی دانشگاههای خارجی به مهر گفت: در این زمینه نیز استعلام های متعددی صورت می گیرد که توانسته ایم چند مورد که دستکاری شده و جعلی بودند را پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: افرادی که جاعل این مدرک بوده اند شناسایی شدند که امکان استفاده از این مدارک تحصیلی جعلی را برای خدمات و یا آموزش در حوزه سلامت را پیدا نکردند.

دستجردی یادآور شد: بیشتر مدارکی که جعل شده اند مربوط به دانشگاههای بی کیفیت خارجی بوده اند.