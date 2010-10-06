اختصاص 20 درصد بودجه فرهنگی زنجان به حوزه های علمیه

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح، شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد فرهنگی استان زنجان میزان کل بودجه فرهنگی استان زنجان را 17 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: بخشی از یان بودجه به برنامه طرح ضیافت اندیشه و بخشی نیز به سایر زمینه های فرهنگی اختصاص خواهد یافت.

وی با تاکید توسعه هر چه بیشتر فعالیت های فرهنگی در استان ادامه داد: لازمه انجام اقدامات فرهنگی ماندگار و موثر در جامعه برنامه ریزی، نظارت و نتیجه گیری است.



سیاح با تاکید براینکه دولت نهم و دهم توجه جدی به فعالیت های فرهنگی دارند افزود: در حال حاضر مباحث فرهنگی به بحث جدی و مهم در استان مورد تاکید بوده و تلاش همه دستگاه های مرتبط برای توسعه فعالیت های فرهنگی است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان تاکید کرد: محل تخصیص اعتبارات فرهنگی باید به طور کامل در هر دستگاهی مشخص و معین باشد.

سیاح با بیان اینکه ارائه گزارش از سوی تمامی مراکزی که اعتباری برای اجرای برنامه های فرهنگی دریافت کرده اند، ضروری است افزود: برنامه ریزی های فرهنگی به تنهایی کافی نیست و باید هر برنامه فرهنگی بازخورد و نتیجه مناسبی را در پی داشته باشد.



وی در ادامه از برگزاری نمایشگاه کتاب در اواخر ماه جاری در استان زنجان خبرداد و گفت: برپایی نمایشگاه کتاب یکی از اقداماتی است که بازخوردهای فرهنگی بسیار مهم و تاثیر گذاری در جامعه دارد و این امر ضرورت برنامه ریزی دقیق برای برگزاری آن را تقویت می کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان در ادامه بر لزوم اجرای صحیح برنامه های فرهنگی در استان تاکید کرد و افزود: نباید فعالیت های فرهنگی مختص قشر خاص بوده بلکه همه احاد جامعه به خصوص جوانان از این امر بهره مند شوند.

سیاح، لزوم جذب جوانان را به مساجد مورد تاکید قرار داد و ادامه داد: نباید به گونه ای با جوانان رفتار شود که جوانان از مساجد و مکانهای فرهنگی و مذهبی گریزان شوند.