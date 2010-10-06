بزرگترین بخش نوزادان مازندران در بیمارستان آمل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مجید اخوان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: توسعه و راه اندازی بخش نوزادان بیمارستان امام علی آمل از 16 تخت به 32 تخت این بیمارستان را به بزرگترین بخش نوزادان در مازندران تبدیل کرده است.

وی افزود: برای افتتاح تختهای جدید و افزایش بخش نوزادان بیمارستان امام علی آمل بیش از سه میلیارد ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی مازندران و این بیمارستان هزینه شد.

رئیس بیمارستان امام علی (ع) آمل تصریح کرد: با راه اندازی بخش افزایشی نوزادان این بیمارستان، تجهیزات و دستگاه های این بخش نیز پیشرفته تر از گذشته شد.

اخوان با بیان اینکه بیمارستان امام علی (ع) آمل هم اکنون به عنوان مرکز جراحی زنان و زایمان، بیماران غرب و شهرهای مرکزی مازندران را زیرپوشش درمانی خود دارد، اضافه کرد: به علت حجم بالای مراجعه بیماران، ضریب اشغال تختهای بیمارستان بیش از85 درصد است.

وی ادامه داد: پیشتر نیز بخش ان آی سی یو و بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان امام علی آمل به 12 تخت افزایش یافته بود.

وی خاطرنشان کرد: بخش توسعه ای و افزایش تخت آی سی یو این بیمارستان نیز در حال اجراست که دهه فجر امسال بهره برداری خواهد شد.