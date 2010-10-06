حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را با اشاره به عدم تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی دوره کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی اعلام کرد و افزود: این افراد در صورت تمایل برای ادامه تحصیل می توانند با ارائه کارنامه اولیه داوطلبان که از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش قابل دریافت است و با ارائه مدارک لازم شامل اصل شناسنامه عکسدار، اصل کارت ملی، 2 قطعه عکس 4×3 و گواهی پیش‌دانشگاهی از 18 مهر ماه تا 22 مهر به یکی از مؤسسات غیرانتفاعی پذیرنده رشته‌های تحصیلی مقطع کاردانی مراجعه و نسبت به ثبت ‌نام خود به صورت مشروط و منحصراً در یک رشته تحصیلی کاردانی اقدام کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: بدیهی است نتایج نهایی این مرحله از تکمیل ظرفیت از سوی سازمان سنجش متعاقباً به مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ذیربط اعلام می شود و ثبت ‌نام قطعی پس از اعلام نتیجه از طرف سازمان سنجش صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه هر داوطلب منحصراً مجاز به انتخاب یک رشته کاردانی از یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خواهد بود، گفت: در صورت انتخاب بیش از یک رشته و یا ثبت ‌نام در بیش از یک مؤسسه غیرانتفاعی، مشخصات داوطلب متقاضی از ردیف متقاضیان تکمیل ظرفیت حذف شده و هزینه‌ های پرداختی اش نیز قابل استرداد نیست.



توکلی با بیان اینکه رشته کاردانی انتخابی داوطلب در هر یک از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی باید منطبق با رشته ‌های تحصیلی گروه آزمایشی مربوط که داوطلب در آن ثبت ‌نام کرده و در جلسه آزمون آن شرکت کرده است باشد به مهر گفت: داوطلبان متقاضی ‌باید علاوه بر ثبت ‌نام و حضور در آزمون، واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه‌های راهنما بوده و حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1389 موفق به اخذ گواهینامه پیش‌دانشگاهی خود شده باشند.



معاون اجرایی سازمان سنجش افزود: داوطلبان متقاضی در آن دسته از رشته‌های تحصیلی کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که شروع کلاس آن با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته از نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 (بهمن ماه) است می‌توانند حداکثر تا پایان دی ‌ماه سال جاری نسبت به ارائه مدرک پیش‌دانشگاهی خود اقدام کنند.