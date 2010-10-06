"سفرنامه" به روی آنتن شبکه زاگرس می رود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سفرنامه که با ساختاری نوآورانه و اجتماعی فرهنگی با موضوع توجه دادن مخاطبان به پتانسیل های گردشگری، توریستی، صنعتی، و کشاورزی استان کرمانشاه تولید می شود تلاش دارد تا در هر برنامه با سفر به یکی از شهرستانهای استان، استان پهناور و کلان شهر کرمانشاه و زیبایی ها وتوانمندی های آن را بیشتر به مخاطبان خود معرفی کند.

در این برنامه به تفکیک جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی استان معرفی خواهد شد تا مخاطبان بیش از پیش با توانایی های گردشگری استان خود آشنا شوند.

تهیه کننده وکارگردان این برنامه خسرو ذاکری است وکار اجرای آن را فرهاد فرهادی بر عهده دارد.