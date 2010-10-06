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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

"سفرنامه" به روی آنتن شبکه زاگرس می رود

"سفرنامه" به روی آنتن شبکه زاگرس می رود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سفرنامه عنوان برنامه جدید تلویریونی است که به تهیه کنندگی و کارگردانی خسرو ذاکری، در صدا و سیمای مرکز کرمانشاه (شبکه زاگرس) تولید شده و جمعه ها به مدت 30 دقیقه با مخاطبان خود همراه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سفرنامه که با ساختاری نوآورانه و اجتماعی فرهنگی با موضوع توجه دادن مخاطبان به پتانسیل های گردشگری، توریستی، صنعتی، و کشاورزی استان کرمانشاه تولید می شود تلاش دارد تا در هر برنامه با سفر به یکی از شهرستانهای استان، استان پهناور و کلان شهر کرمانشاه و زیبایی ها وتوانمندی های آن را بیشتر به مخاطبان خود معرفی کند.

در این برنامه به تفکیک جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی استان معرفی خواهد شد تا مخاطبان بیش از پیش با توانایی های گردشگری استان خود آشنا شوند.

تهیه کننده وکارگردان این برنامه خسرو ذاکری است وکار اجرای آن را فرهاد فرهادی بر عهده دارد.

کد مطلب 1165150

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