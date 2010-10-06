حرکت در راستای نظام جزو اصول اولیه عقل است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد کاظم صدیقی شامگاه سه شنبه در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله محمد حسن احمدی فقیه یزدی که با حضور آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی، نوری همدانی و سبحانی، طلاب و اساتید حوزه علمیه، اعضای جامعه مدرسین، سقای بی‌ریا مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، مسئولین استان و مردم قم در مسجد اعظم برگزار شد با تجلیل از شخصیت علمی و معنوی آیت الله احمدی فقیه یزدی اظهار داشت: ایشان فردی بی‌تکبر، بی آلایش و اخلاقی بودند و در تمام مراسم‌هایی که برای تجلیل از علما برگزار می‌شد شرکت می‌کرد و مجلسی نبود که در تجلیل عالمی برگزار شود ولی ایشان حضور نداشته باشد.



صدیقی ابراز داشت: شهادت می دهم که آیت الله احمدی فقیه بر طلاب و علما عشق می‌ورزید و عطشی برای دین و بهره گرفتن از علما و مراجع داشت.



وی عنوان کرد: عالم وقتی عالم است که در نظام و قانون بگنجد و خود را عضوی از حکومت دینی بداند‌.



حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه اقتضای وحدت تنها بر یک محور است، عنوان کرد: با چندین محور نمی‌شود وحدت را برقرار کرد و حرکت در راستای نظام جزو اصول اولیه عقل و نقل است.



وی خاطرنشان کرد: باید همه در زیر سایه و پرچم رهبری وحدت را حفظ کنند و در راستای نظام حرکت کنند.



امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: خوشا به حال کسی که از این دنیا سالم برود و با قلب سلیم به آخرت سفر کند و غیر از خدا چیز دیگری را در دل خود راه ندهد.



صدیقی خاطرنشان کرد: انسان باید اول خودسازی را ازخود آغاز کند تا بتواند خود را بیابد و انسانی که خود را پیدا نکرده است نمی‌تواند دیگران را به آموزه‌های دینی سوق دهد و قلمش نیز تأثیرگذار نخواهد بود.



وی عنوان کرد: حوزه‌های علمیه با سایر مراکز علمی بدین دلیل تفاوت دارند که در حوزه ابتدا به تهذیب و تذکیه پرداخته می‌شود و بعد تعلیم ادامه می‌یابد و شاگردان امام صادق‌(ع) نیز قبل از آنکه یک شیمی‌دان و منجم و ریاضی‌دان باشند یک فقیه و دین شناس بودند‌.



صدیقی ابراز داشت: انزار برای کسی است که در وجودش خشیت الهی موج می‌زند و کسی که بدنبال علوم الهی است دچار تکبر نمی‌شود.



صدیقی افزود: بنده سال‌ها در درس آیت الله بهجت شرکت می‌کردم و در طی این مدت یک بار هم از ایشان کلمه من را نشنیدم اما برخی این گونه نیستند.



وی ادامه داد: وقتی از آیت الله بهجت می‌پرسیدم اعلم کیست، ایشان می‌فرمودند مگر می‌شود بدین سادگی گفت چه کسی اعلم است باید درس همه آقایان را شرکت کرد تا بتوان تشخیص داد که چه کسی اعلم است و ایشان هیچگاه برای خود قائل به اعلمی نبودند.



امام جمعه تهران با بیان اینکه مشکلاتی که برای جامعه رخ می‌دهد دلیل آن ناشی از عدم ساخته شدن انسان است، اظهار داشت: پیامبر اکرم‌(ص) در روایتی فرمودند سه چیز برای امت من ترسناک است‌.



صدیقی اضافه کرد: اول اینکه عالمی بلغزد دوم اینکه کسی دم از قرآن بزند ولی دلش تاریک باشد و سوم نیز کسی که آنقدر فریب دنیا را بخورد تا در این راه سرش را از دست بدهد.