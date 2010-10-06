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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

بهبهانی اعلام کرد:

احداث آزاد راه حرم تا حرم شنبه آغاز می شود

احداث آزاد راه حرم تا حرم شنبه آغاز می شود

وزیر راه و ترابری از آغاز احداث آزاد راه حرم تا حرم از روز شنبه خبر داد و گفت: این آزاد راه هزار کیلومتری، شش خطه و دو بانده بوده که حرم حضرت معصومه(س) در قم را به تهران متصل می کند و از تهران به سمت گرمسار، سمنان، سبزوار و مشهد مقدس ادامه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، حمید بهبهانی اعلام کرد: احداث آزاد راه حرم تا حرم و قطار برقی تهران مشهد شنبه با حضور رئیس جمهور آغاز خواهد شد.

وزیر راه و ترابری افزود: این آزاد راه به طول هزار کیلومتر، شش خطه و دو بانده است که حرم حضرت معصومه(س) در قم را به تهران متصل می کند و از تهران به سمت گرمسار، سمنان، سبزوار و مشهد مقدس ادامه می یابد.

وزیر راه نقش توسعه آزادراه ها در کاهش تصادفات جاده ای را مهم ارزیابی کرد و گفت: هزینه ساخت این آزادراه 3 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با اشاره به بار ترافیکی این محور، تصریح کرد: کار ساخت این آزاد راه روز شنبه به صورت ویدیو کنفرانس و با انفجار در محل های تعیین شده آغاز خواهد شد.

وزیر راه و ترابری از آغاز ساخت قطار برقی مشهد در روز شنبه خبرداد و گفت: ساخت این خط آهن که شهرهای اصفهان، قم تهران و مشهد را به هم متصل می کند هم زمان با آزاد راه حرم تا حرم آغاز می شود.
 

کد مطلب 1165153

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