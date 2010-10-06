جایزه نوبل شیمی 2010 به سه دانشمند رسید / دانشمند ژاپنی نوبل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بررسی آکادمی نوبل در صد و نهمین سالگرد برگزاری مراسم جوایز نوبل با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در موسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد برندگان نهایی جایزه 4/1 میلیون دلاری نوبل شیمی را اعلام کرد.

آکادمی نوبل این دوره از این جایزه را به ریچارد اف. هیک از دانشگاه دولور آمریکا، ای- اچی نگیشی از دانشگاه پوردو و آکیرا سوزوکی از دانشگاه هوکایدوی ژاپن به پاس تحقیقاتی که برای توسعه راههای جدید و موثر برای پیوندهای اتمهای کربنی برای ساخت مولکولهای پیچیده انجام دادند اعطا کرد.

این دانشمندان به دلیل توسعه پالادیم کاتالیزور شده از طریق پیوند با سنتزهای آلی این جایزه را دریافت کردند.

سال گذشته جایزه نوبل شیمی به سه دانشمند به نامهای ونکاترمن راماکریشنان، توماس ای. استیتز و آدا ای. یوناث به پاس تحقیقاتی که در عرصه عملکرد و ساختار ریبوزومها انجام داده بودند اعطا شد.