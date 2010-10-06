مسافران گوانگجو از "کنه و پشه" چینی دوری کنند/ مبادا "تب دانگ" بگیرید!

به گزارش خبرنگار مهر، " Dengue fever" یا همان "تب دانگ" نوعی بیماری است که ویروس آن توسط پشه به افراد منتقل می‌شود و در مدت زمان کوتاهی زندگی و جان آنها را تا حد مرگ هم به خطر می‎اندازد. به همین دلیل بسیاری از پزشکان این بیماری را "Breakbone fever" می‎نامند یعنی "تب استخوان شکن"!

طبق آماری که از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است 5/2 میلیارد نفر از جمعیت جهان یعنی رقمی معادل دو پنجم کل دنیا در معرض ابتلا به این بیماری خطرناک هستند. به طور میانگین هر ساله 50 نفر در کشورهای مختلف به بیماری "تب دانگ" مبتلا می‌شوند. در واقع مردمان و ساکنان بیش از 100 کشور جهان در خطر ابتلا به این بیماری استخوان شکن هستند.

کوبا، شمال آرژانتین، بنگلادش، باربادوس، بولیوی، کامبوج، کلمبیا، مکزیک، پاکستان، پاناما، سورینام و ونزوئلا از جمله کشورهایی هستند که بیماری تب دانگ در میان مردمان آنها رایج است. چین نیز وضعیتی شبیه به این کشورها دارد و این در حالی است که این کشور 37 روز دیگر میزبان بزرگترین و معتبرترین رویداد ورزش آسیا خواهد بود.

البته وزارت بهداشت چین اقدامات پیشگیرانه لازم برای آرامش روانی و امنیت جانی ورزشکاران، مربیان و همراهان آنها در بازی‌های آسیایی را به عمل آورده است با این حال رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک به تمام اعضای کاروان ورزش ایران توصیه کرده که مراقب باشند تا از ابتلا به تب استخوان شکن دانگ در امان بمانند.

دکتر لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: البته جای نگرانی زیادی نیست چون احتمال اینکه در شهر گوانگجو و دهکده بازی‌ها این بیماری خود را نشان دهد کم است. مسئولان برگزار کننده بازی‌‎های آسیایی با همکاری وزارت بهداشت چین اقدامات لازم و کافی برای پیشگیری و مبارزه با این بیماری را انجام داده‎اند.

رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه تب دانگ می‎تواند زندگی و جان افراد را به بازی بگیرد، به ورزشکان و دیگر اعضای کاروان ورزشی کشورمان توصیه کرد که با وجود تمام اقدامات پیشگیرانه انجام شده در هر مکانی از چین تردد نداشته باشند.

وی گفت: مسافران گوانگجو در هر شرایطی از تماس با پشه و کنه‎ها دوری کنند که عامل انتقال تب دانگ هستند. در مناطق روستایی و جنگلی چین پشه‎ها و کنه‎های زیادی دیده می‌شود. احتمال ابتلا به تب استخوان شکن در این مناطق خیلی زیاد است. پس ورزشکاران کشورمان و همراهان آنها حتی به منظور تفریح و گردش هم نباید به مناطق روستایی و جنگلی چین بروند. در این صورت است که حفظ سلامت آنها تضمین می‎شود.

علائم بیماری "تب دانگ" چیست؟

تب، کسالت و بی حالی غیر طبیعی، سردرد، دردهای عضلانی، التهاب حلق، اسهال و استفراغ، کهیر و گاهی خونریزی از علائم ابتلا به بیماری "تب دانگ" هستند.

پورکاظمی که ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی را هم برعهده دارد ضمن اشاره به این موضوع تاکید کرد: بسیاری از این علائم شبیه به علائم یک سرماخوردگی عادی است. نباید آنها را با هم اشتباه گرفت. یکی از دلایل تزریق واکسن آنفولانزا به اعضای کاروان ایران همین است که آنها مطمئن باشند در مقابل سرماخوردگی و آنفولانزا بیمه شده‎اند. پس در صورت مواجه شدن با هر یک از این علائم آن را به حساب سرماخوردگی نگذارند و خیلی فوری به کمیته پزشکی بازی‎ها مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چین میزبان شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی است. این بازی‌ها از 21 آبان‎ماه در گوانگجو آغاز شده و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.