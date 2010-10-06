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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۱

سازمان ثبت احوال کشور:

شناسنامه های جدید 9 صفحه ای و در قطع گذرنامه صادر می شود

شناسنامه های جدید 9 صفحه ای و در قطع گذرنامه صادر می شود

مدیرکل امور سجلی و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور از صدور شناسنامه های جدید در 9 صفحه در قطع گذرنامه ای خبر داد و گفت: شناسنامه های جدید تنها برای افراد بالای 15 سالی که شناسنامه خود را گم کرده اند یا باید تغییری در شناسنامه شان ایجاد شود صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی با اعلام اینکه صدور شناسنامه های جدید از ابتدای دی ماه آغاز می شود، افزود: این شناسنامه ها بر اساس تکنولوژی جدید چاپ خواهند شد و اشتباهات معمول گذشته در آن تکرار نمی شود.

مدیر کل امور سجلی و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: شناسنامه جدید همچون گذشته دستی نخواهد بود و با یک فونت مشترک در کل کشور تایپ خواهد شد و دیگرخطای خطی و نوشتاری در آنها وجود نخواهد داشت ضمن اینکه عکس فرد نیز به شکل دستی الصاق نمی شود و دیجیتالی چاپ خواهد شد.

اسماعیلی درباره ضریب امنیتی شناسنامه های جدید نیز گفت: کاغذ این شناسنامه ها برای اولین بار در کارخانه تکاب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید شده و صفحه اول شناسنامه دارای لامینیت و هولوگرام خواهد بود که موجب عدم تخریب در طول زمان و جعل آن خواهد شد. همچنین طراحی شناسنامه برای مسائل امنیتی از چاپ برجسته است.

مدیرکل امور سجلی و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه شناسنامه های جدید 9 صفحه دارند، گفت: در صفحه اول مشخصات فردی از جمله نام و نام خانوادگی، شماره ملی، عکس و مشخصات پدر و مادر خواهد آمد.

مدیرکل امور سجلی و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه هزینه صدور شناسنامه های جدید دوهزار تومان است گفت: در صورت گم شدن شناسنامه برای بار اول 10 هزار تومان و بار دوم 20 هزار تومان دریافت خواهد شد.

اسماعیلی با اعلام اینکه شناسنامه جدید در قطع گذرنامه و جلد آن قهوه ای تیره خواهد بود، در پایان افزود: اعتبار شناسنامه های جدید نیز دائمی است.

کد مطلب 1165167

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