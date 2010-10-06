شناسنامه های جدید 9 صفحه ای و در قطع گذرنامه صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی با اعلام اینکه صدور شناسنامه های جدید از ابتدای دی ماه آغاز می شود، افزود: این شناسنامه ها بر اساس تکنولوژی جدید چاپ خواهند شد و اشتباهات معمول گذشته در آن تکرار نمی شود.



مدیر کل امور سجلی و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: شناسنامه جدید همچون گذشته دستی نخواهد بود و با یک فونت مشترک در کل کشور تایپ خواهد شد و دیگرخطای خطی و نوشتاری در آنها وجود نخواهد داشت ضمن اینکه عکس فرد نیز به شکل دستی الصاق نمی شود و دیجیتالی چاپ خواهد شد.



اسماعیلی درباره ضریب امنیتی شناسنامه های جدید نیز گفت: کاغذ این شناسنامه ها برای اولین بار در کارخانه تکاب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید شده و صفحه اول شناسنامه دارای لامینیت و هولوگرام خواهد بود که موجب عدم تخریب در طول زمان و جعل آن خواهد شد. همچنین طراحی شناسنامه برای مسائل امنیتی از چاپ برجسته است.

مدیرکل امور سجلی و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه شناسنامه های جدید 9 صفحه دارند، گفت: در صفحه اول مشخصات فردی از جمله نام و نام خانوادگی، شماره ملی، عکس و مشخصات پدر و مادر خواهد آمد.



مدیرکل امور سجلی و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه هزینه صدور شناسنامه های جدید دوهزار تومان است گفت: در صورت گم شدن شناسنامه برای بار اول 10 هزار تومان و بار دوم 20 هزار تومان دریافت خواهد شد.

اسماعیلی با اعلام اینکه شناسنامه جدید در قطع گذرنامه و جلد آن قهوه ای تیره خواهد بود، در پایان افزود: اعتبار شناسنامه های جدید نیز دائمی است.