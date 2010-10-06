در ادامه یادداشت اردشیر زابلی‌زاده، مدیر شبکه خبر آمده است: 1.34- اصول مناظره درانتخابات اخیرانگلستان

مبانی پایه مناظره های انتخاباتی نخست وزیری انگلیس – تصویب شده در 21 دسامبر 2009



مبانی ارائه شده در پائین اصول پایه مناظره برای انتخاب نخست وزیر است. 1- سه مناظره تلویزیونی با حضور رهبران احزاب سیاسی پیش از برگزاری انتخابات عمومی انجام خواهد شد.2- در هر هفته و با پیش فرض بر گزاری انتخابات 4 هفته زودتر از روز تعیین شده یک مناظره برگزار خواهد شد.3- در صورتیکه زمانی کمتراز چهارهفته به روز برگزاری انتخابات باقی مانده باشد، دو مناظره در طی یک هفته برگزار خواهد شد.4- هر سه شبکه تلویزیونی بی بی سی، آی تی وی و اسکای موظفند سه برنامه (مناظره) مجزا در سه نقطه مختلف انگلستان برگزار کنند.5- شبکه تلویزیونی آی تی وی نخستین منظره را درشمال غربی انگلستان برگزار خواهد کرد. شبکه اسکای نیز دومین مناظره را در جنوب و جنوب غربی برگزار می کند و بی بی سی نیز سومین مناظره را در مرکز انگلستان برگزار خواهد کرد.6- رهبران سه حزب کارگر، محافظه کار و لیبرال دموکرات در هر سه مناظره شرکت خواهند کرد.7- تمامی رهبران احزاب در هر یک از مناظره ها از حقوق مساوی برخوردارند. شبکه تلویزیونی برگزار کننده مناظره موظف است فردی را به عنوان رابط برای برقراری با نمایندگان احزاب معرفی نماید. این نماینده می تواند به مدیر تولید مناظره، راهنمایی لازم برای اعطای حقوق مساوی به رهبران احزاب سیاسی حاضر در مناظره، ارائه کند.8- زمان مناظره بین 85 تا 90 دقیقه است و شبکه ی مسئول پخش مناظره، باید آن را در پربیننده ترین زمان پخش کند.9- هنگام پخش مناظره، هیچ آگهی بازرگانی پخش نخواهد شد.10- ساختار و نحوه پخش مناظره برای تمامی شبکه های تلویزیونی یکسان خواهد بود.11- حدود نیمی از زمان مناظره، باید به موضوعی مشخص و از پیش تعیین شده اختصاص یابد.12- تمامی مناظره ها باید با حضور افرادی که گزینش شده اند و به حومه محل برگزاری مناظره نزدیک هستند، برگزار شود.13- هر یک از حاضران، نماینده بقیه مردم انگلستان هستند و تمامی سئوال های آنها باید با موافقت برگزار کنندگان مناظره و نمایندگان احزاب باشد.14- هر یک از شبکه های تلویزیونی یک کار گروهی برای دریافت و گزینش سئوال های دریافت شده خواهند داشت.15- هر مناظره تنها با حضور یک مجری از شبکه برگزار کننده مناظره انجام می شود. آلیستر استوارت، شبکه آی تی وی؛ آدام بولتون شبکه اسکای؛ دیوید دیمبلی شبکه بی بی سی مجریان معرفی شده برای برگزاری مناظره ها هستند. 16- شبکه اسکای و بی بی سی به طور همزمان شبکه های تلویزیونی وابسته به خود را پوشش می دهند و شبکه آی تی وی پس از پخش مستقیم مناظره به شبکه های وابسته سرویس می دهد.17- این آئین نامه به تمامی شبکه ها ابلاغ شده و اجرای آن برای تمامی شبکه های تلویزیونی اجرا کننده مناظره، به شکل کامل و صحیح الزامی است. – شکل و ساختار اجرا مناظرات

مناظره های انتخاباتی نخست وزیری انگلیس – شکل و ساختار– تایید شده از سوی تمامی احزاب حاضر در مناظره درتاریخ یکم مارس 2010 انتخاب بینندگان مناظره

1- هدف اصلی این طرح، انتخاب حاضران از سراسر کشور است.2- پذیرش بینندگان در مناظره با توجه به ظرفیت محل برگزاری، حداکثر 200 نفر است.3- موسسه نظر سنجی ICM به عنوان مسئول انتخاب بینندگان مناظره بر اساس نظر کارشناسان خود خواهد بود.4- افرادی که برای حضور در مناظره توسط ICM انتخاب می شوند با توجه به محل برگزاری، بینندگان تا شعاع 45 کیلومتری آن انتخاب می شوند. این افراد باید به شکل یکسان از تمامی مناطق جغرافیایی این محدوده انتخاب شوند.5- انتخاب حاضران باید براساس جنسیت، سن، طبقه اجتماعی باشد تا سئوال های مطرح شده به نظر رای دهندگان نزدیک تر باشد. شرایط گزینش بینندگان مناظره باید به طور شفاف انجام شود و روش انتخاب آن افراد باید برای نمایندگان احزاب نیز در دسترس باشد.6- 80 درصد افرادی که برای حضور در محل مناظره انتخاب می شوند باید افرادی باشند که قصد رای دادن داشته باشند.7- حاضران باید براساس نسبت مشخصی انتخاب شوند، بطوریکه طرفداران حزب کارگر 7 نفر، حزب محافظه کار 7 نفر و حزب لیبرال دموکرات 5 نفر باشند. علاوه بر این، نسبت حاضران طرفدار احزاب در مناظره در منطقه برگزاری مناظره نیز باید درنظر گرفته شود.8- با توجه به بند شماره 6 و رعایت آن، شبکه های تلویزیونی می توانند از طرفداران دیگر احزاب که در مناظره دعوت نشده اند، در این مناظره استفاده کنند.9- 20 درصد حاضران باید برای انتخابات تصمیم گیری نکرده باشند. ملاک تشخیص این افراد به عهده شرکت ICM است.10- تعدادی از صندلی های محل برگزاری باید خالی باشد، تا افرادی که سئوالات ارسالی آنها به شبکه های تلویزیونی پوشش دهنده پذیرفته شده است در محل برگزاری حضور یابند.11- تنها 4 سئوال از افرادی که از طریق ICM انتخاب نشده اند در یک مناظره استفاده می شود.12- در صورت حضور نیافتن بینندگان برگزیده، گروهی به عنوان افراد ذخیره ثبت نام کرده اند13- تمامی مسائل مربوط به بینندگان در مناظره مانند، چگونگی انتخاب، حفاظت از محل برگزاری مناظره، نحوه ورود و هدایت مناظره باید از سوی نمایندگان احزاب به تائید برسد.

نقش بینندگان مناظره

14- هدف اصلی برنامه بحث بین رهبران احزاب سیاسی حاضر در مناظره است که اصلی ترین نقش در مناظره ها را دارند. با این وجود صدای حاضران در زمان پرسش سئوال باید به وضوح شنیده شود.15- هر شبکه تلویزیونی می تواند کار گروهی برای گزینش سئوال های ارائه شده تشکیل دهد. انتخاب این افراد آزاد بوده ولی نشست های آنها برای گزینش سئوال ها باید کاملا محرمانه باشد.16- در هر کار گروه انتخابی یک نفر باید مسئول رسیدگی به شکایات باشد. لیست افراد این کار گروه باید به صورت خوانا آماده باشد.17- هدف اصلی هر کارگروه اطمینان یافتن از ارزش و سلامت سئو ال های طرح شده و ایجاد تعادل در آن برای مناظره است که باید بر اساس توافق صورت گرفته بین احزاب باشد.18- هویت کارگروه تا پاین زمان برگزاری مناظره مخفی خواهد ماند.19- تمامی سئوال های انتخاب شده توسط ICM باید توسط یک نفراز کار گروه تشکیل شده بررسی شود. سئوال های ایمیل شده نیز از سوی این کارگروه بررسی می شود.20- اساسا وظیفه اصلی این کار گروه بررسی تمامی سئوال های انتخاب شده برای مناظره است.21- این کار گروه با برگزاری جلسات متعدد تا پیش از برگزاری مناظره سئوال های ارائه شده بررسی کرده تا سئوالت نهایی را برای روز مناظره آماده کنند.22- هر کار گروه از پنج تا هفت نفر تشکیل شده که یک نفر از آنها ریاست کار گروه را به عهده دارد، این رئیس قدرت صدور رای درموارد اختلاف نظر در بین اعضای کار گروه دارد. 23- جلسه کارگروه با حضور حداقل 3 نفر از اعضای این کار گروه رسمیت پیدا می کند.24- در انتخاب سئوال ها کار گروه باید معیارهای زیر را به شکل کامل رعایت کند.25- هر سئوال باید به گونه ای باشد که از سه فرد حاضر در مناظره قابل پرسش باشد.26- هیچ سئوالی نباید به یک حزب و یا رهبر آن اشاره داشته باشد.27- تمامی سئوال ها باید در ارتباط با انتخابات باشد.28- این موارد باید پیش از شروع مناظره و طرح سئوال به حاضران تفهیم شود.29- نیمی از زمان مناظره با موضعی خاص و مشخص دنبال می شود. در این قسمت از مناظره حداکثر سه سئوال نیمه مرتبط با موضوع اصلی مجاز به ارائه شدن می باشد.30- قسمت دوم مناظره بدون موضوع خاصی دنبال می شود. دراین بخش حداکثر دوسئوال درباره یک موضوع مجاز است.31- میزان و گسترده گی سئوال های انتخاب شده نشان گر پایبندی و مسئولیت پذیری به شبکه تلویزیونی برگزار کننده مناظره و و اجرای مناسب و کامل است.32- کارگروه با اتکا به اختیار ارزش گذاری به سئوال و اهمیت آن می تواند سئوال ها را انتخاب کند. نزدیک بودن به موضع مناظره، مشخص کردن اختلاف نظر بین دو حزب درباره مسئله انتخابات و علائق و انتظارات رای دهدگان از نخست وزیر از نشانه های یک سئوال خوب و مهم است.33- با این دستور العمل ها و اختیارات کامل کارگروه شبکه های تلویزیونی به راحتی می توانند درباره محتوای برنامه خود به راحتی پاسخگو باشند.34- سئوال ها ممکن است از سوی کارگروه انتخاب سئوال ها تا زمان شروع مناظره ها انتخاب شوند.35- سئوال ها پیش از شروع مناظره در اختیار کسی قرار نمی گیرد.36- حاضران سئوال های خود را پرسیده و مجری برنامه از رهبران سه حزب می خواهد که به سئوال ها پاسخ دهند. همچنین مجری برنامه می تواند سئوال های ایمیل شده را از رهبران احزاب سئوال کند.37- تمامی سئوال ها باید از سوی هر سه رهبر حاضر در مناظره پاسخ داده شود.38- حاضران تنها مجاز به پرسش سئوال های انتخابی هستند.39- امکان ارسال سئوال های خود از طریق ایمیل برای مجری برنامه در هنگام پخش برنامه نیز وجود دارد.40- برای استفاده از حداکثر زمان اختصاص داده شده به برنامه و ایجاد فرصت برای رهبران سه حزب سیاسی از حاضران در جلسه مناظره خواسته می شود تا از تشویق خودداری کنند. در ابتدا و انتهای برنامه زمان برای تشویق آنها وجود دارد.

اجرای برنامه

41- هر مناظره با قرار گرفتن رهبر سه حزب کارگر، محافظه کار و لیبرال دموکرات در جایگاه های مشخص شده آغاز می شود.42- مجری برنامه نیز در جایگاه خود قرار می گیرد و بر طبق برنامه، مجاز به قدم زدن در حد متعارف است.43- مجری برنامه رهبران احزاب را معرفی می کند.44بخش اول هر مناظره بر اساس تعریف قبلی به یک موضوع خاص می پردازد که این موضوع باید از سوی سه رهبر حزب تایید شود. البته این تایید زمانی صورت می گیرد که موضوع درباره مسئله مهم ملی و یا بین المللی باشد.پیش از شروع بحث مجری برنامه درباره آخرین تحولات موضوع مورد بحث سئوالاتی می پرسد.45- زمانی مجزا برای بحث درباره این تحولات در بخش اول درنظر گرفته می شود. چناچه این تحولات با موضع بخش اول مرتبط باشد، بحث درباره آن در زمان بخش اول مناظره گنجانده می شود.46- هر یک از رهبران احزاب می توانند یک مقدمه یک دقیقه ای برای ورود به بحث داشته باشند و سپس مجری مناظره سئوال اول را درباره موضوع مورد بحث بخش اول مناظره می پرسد. در پایان 90 دقیقه مناظره، هر یک از رهبران احزاب یک و نیم دقیقه برای جمع بندی مطالب وقت دارند.47- رهبران احزاب برای پاسخگویی به هر سئوال 1 دقیقه وقت دارند.48- هر یک از رهبران 1 دقیقه وقت دارد تا به به پاسخ دیگر فرد حاضر در مناظره پاسخ بدهد و یا اظهار نظر کند.49- مجری برنامه ممکن است بحث و مناظره آزاد بین رهبران احزاب را به مدت 4 دقیقه ترتیب دهد.50- زمان هر سئوال در مناظره با صلاحدید سردبیر برنامه قابل تغییر است.51- سردبیر برنامه باید تمامی تلاش خود را برای اجرای 4 دقیقه مناظره آزاد را با رعایت برابری به کار ببندد.52- سئوال های مربوط به قسمت اول با توجه به زمان بندی و اطمینان از این که درباره رهبران سه حزب به شکل مساوی رعایت شده است، می تواند پایان یابد.53- در پایان بخش اول مناظره، مجری برنامه بخش دوم مناظره که درباره سئوال های عمومی است آغاز می کند. این سئوال ها از سوی کارگروهی از بین سئوال حاضران و یا سئوال های ایمیل شده انتخاب شده است.54-زمان بندی مشابه آنچه که در بخش اول مناظره اجرا شد، در بخش دوم آن نیز اجرا می شود. هر یک از رهبران 1 دقیقه برای پاسخگویی وقت دارند. آنها برای پاسخ دادن و یا اظهار نظر کردن درباره صحبت های یکدیگر یک دقیقه وقت دارند. مجری برنامه برای انجام بحث آزاد 4 دقیقه در اختیار آنها قرار می دهد.55ساعتی برای محاسبه زمانی که در اختیار رهبران سه حزب قرار داده شده است، در سالن برگزاری مناظره نصب شده است که این ساعت فقط برای رهبران حاضر در ماظره و مجری برنامه قابل رویت است و حاضران در مناظره آن را نمی بینند.56- ترتیب حضور رهبران سه حزب در جایگاه ها بر اساس توافق حاصل شده احزاب است. 57- پایان هر مناظره، رهبران سه حزب با یکدیگر دست می دهند.

نقش مجری مناظره

58- مناظره را به خوبی برگزار کند.59- وظیفه زمان بندی انجام شده برای رهبران را به طور دقیق اجرا نماید.60- روان بودن و بیطرف بودن بحث برای رهبران حاضر در مناظره اطمینان حاصل کند.61- خوااسته های سردبیر برنامه با بی طرفی را اجرا کند.62- برای روشن شدن کامل واقعیت مطالب تلاش کند.63- مجری برنامه نباید نسبت به اظهارات رهبران سیاسی حاضر در مناظره اظهار نظر و یا انتقاد کند.64- رهبران سیاسی سه حزب حاضر در مناظره، اختیارات مجری برای برگزاری بیطرفانه و روان مناظره را پذیرفته اند.



موضوعات

65- ترتیب موضوعات مناظره ها. ترتیب موضوعات بخش اول مناظره از طریق قرعه کشی و توسط شبکه های تلویزیونی انجام می شود. موضوعات بخش اول سه مناظره به شرح زیر است:

1- مسائل داخلی توسط شبکه NHS که شامل: آموزش، مهاجرت، قانون و نظم، خانواده، قانون اساسی، اعتماد به سیاست و اصلاحات سیاسی است.2- امور بین الملل شامل: روابط بین الملل، افغانستان، عراق، ایران، خاورمیانه، برنامه های دفاعی بریتانیای کبیر، تروریسم بین الملل، اروپا و تغییرات آب و هوا، چین و تحولات بین المللی.3- مسائل اقتصادی شامل: سرمایه گذاری در بخش خدمات عمومی، مالیات، بدهی، کسری بودجه، سرمایه گذاری عمومی، رکود اقتصادی، بهبود اقتصادی، بانکداری و سرمایه گذاری، تجارت، حقوق مستمری و کار است.

صحنه برگزاری مناظره

66- رهران سه حزب سیاسی حاضر در مناظره باید در طول مناظره در جایگاه تعیین شده بایستند. ترتیب قرار گرفتن آنها در جایگاه بر اساس توافق بین سه حزب است.67- مجری برنامه باید در جایگاهی که برای وی تعیین شده است قرار گیرد و تنها به شکل محدودی می تواند در جایگاه مناظره حرکت کند.68- هر یک از شبکه های تلویزیونی مسئولیت موزیک، عنوان و دیگر قسمت های برنامه را به عهده دارد.

کمرنگ کردن نقش حاضران در مناظره

69- هدف اصلی مناظره برای بینندگان، شنیدن نظرات رهبران سیاسی حاضر در مناظره و پاسخ به سئوالات حاضران در مناظره است. حاضران در مناظره، نقش مهمی در برگزاری آن ایفا می کنند اما به دلیل حساس بودن اظهارات رهبران سیاسی سه حزب، از نشان دادن آنها و یا واکنش آنها در زمان پاسخگویی رهبران سیاسی احزاب باید خودداری شود.70- هنگامیکه هر یک از حاضران در مناظره سئوال می پرسد باید از وی نمای بسته گرفته شود.71- در زمان صحبت کردن هر یک از رهبران سیاسی، از حاضران در سالن نباید نمای بسته گرفته شود.72- با وجود این، اگر یکی از رهبران سیاسی به شکل مستقیم به یکی از حاضران در محل مناظره پاسخ می دهد، نمای بسته آن فرد را می توان گرفت. 73- در طول مناظره، تصویر کلی یا تصویر بازی از حاضران را می توان نشان داد.74- تصویربرداری از مناظره تنها به برگزاری آن در محل مناظره محدود خواهد شد.75- زیرنویس اخبار فوری درطول پخش زنده مناظره، پخش نخواهد شد. با وجود این، شبکه های خبری (بی بی سی و اسکای) می توانند خبرهای زیر نویس خود را در طول پخش زنده مناظره پخش کنند، اما مجاز به پخش خبرهای مناظره به شکل زیر نویس در هنگام پخش مناظره نیستند.76- هرحزبی حق دارد برای موضوعات پیش آمده در مناظره، فراخوانی برای مذاکره با نمایندگان دیگر احزاب و شبکه های برگزار کننده مناظره داشته باشد.

این اصول پس از چندین هفته مذاکره در ستاد مرکزی «مادرزیونیون» در مرکز لندن در روز اول ماه مارس مورد توافق قرار گرفت.

معرفی اعضای کارگروه های شبکه های برگزار کننده مناظره



شبکه آی تی ویITV

مایکل جرمی - مدیر اخبار و امور جاری و ورزشی (مدیر کار گروه)

سمینا علی خان – مجری اخبار منطقه مرکزی

الکساندر گاردینر – سردبیر برنامه مناظره

لوسی میکاک - مجری اخبار بخش گرانادا

جاناتان مونرو – دستیار سردبیر مناظره

آلستراستیوارت، مجری مناظره

کریس ویسان – مسئول رسیدگی به شکایات مناظره

شبکه اسکای Sky

کریس بیرکت – سردبیر اجرایی (مدیر کارگروه)

آدام بولتون – سردبیر سیاسی شبکه اسکای (مجری مناظره)

جاناتان لوی – دستیار تولید (سیاسی)

جان مک آندرو – دستیار تولید (مناظره)

پنی کریمز- دستیار تولید

هانا توماس – پیتر - مدیر تولید برنامه های سیاسی

دانیل آستین – بخش حقوقی

شبکه بی بی سی

سو اینگلیش – مدیر برنامه های سیاسی بی بی سی

ریک بیلی – مشاور سیاسی رئیس شبکه بی بی سی

دیوید دیمبلبی – مجری برنامه

دانیل پرل – سردبیر برنامه

جرمی هیلمن – سردبیر برنامه های اقتصادی

4. تجارب سایر کشورها



در مراحل آماده سازی پیش از انتخابات سراسری سال 1997، موسسه هَنسارد مقاله ای با نگاه بر تاثیرات ضمنی مناظره های تلویزیونی رهبران احزاب بر تعهدات سیاسی منتشر کرد. این موسسه اخیرا همان تحقیق را در قالب الکترونیکی همراه با نسخه به روز شده آن در سال 2001 را مجدداَ به چاپ رسانده است. انتشارات اخیر، منابع خوبی برای اطلاعاتی که در اینجا به آن اشاره می شود بوده و مطالب بیشتری درباره این موضوع را در اختیار خوانندگان قرار می دهند.



رسانه های آمریکایی تمایل دارند که با تغییر دادن ساختار مناظره ها به پیگیری آن توسط بینندگان بیفزایند. در این میان نقش قانونی رئیس جمهور آمریکا به عنوان رئیس اجرایی یک کشور بسیار متفاوت با نقش رهبر یک حزب در بریتانیا است که به عنوان نماینده ای از یک حزب در پارلمان در انتخابات شرکت می کند. در زیر به بررسی مناظره ها در چندین کشور می پردازیم:



آمریکا



مناظره های تلویزیونی میان کاندیداها از سال 1960 در آمریکا در جریان بوده است. تا سال 1996، زمانی که بیل کلینتون و باب دال در سه مناظره تلویزیونی شرکت کردند، ساختار مناظره های سنتی خسته کننده تر می شدند و میزان مخاطبان در حال افت کردن بود. در سال 2000 بحث هایی همچون برگزاری یک مناظره رسمی به همراه دو مناظره غیر رسمی، برگزاری مناظره های محاوره ای یا دادن اجازه به کاندیداها برای انتخاب ساختار مورد نظر خود، مطرح شد. این توافقنامه ای بود که بالاخره انجام شد و در پی آن سه مناظره برگزار شد. در نخستین مناظره، کاندیداها پشت سکویی ایستادند که این مناظره به ساختار سنتی بسیار نزدیک بود. در نوع دوم کاندیداها پشت میزی نشستند و به شرح موضوعاتی غیر رسمی پرداختند که ساختار جدیدی برای تلویزیون آمریکا محسوب می شد. آخرین مناظره هم همانند یکی از جلسات "شورای شهر" بود و با سوالات آن از قبل موافقت شده بود.



کمیسیون مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 1987 تاسیس شد و از سال 1988 برای هر یک از این مناظره ها حامی مالی معرفی کرد. این کمیسیون همچنین مشاوره ای درباره برگزاری مناظره های انتخاباتی در دموکراسی های در حال توسعه را فراهم می کند. اطلاعات مفید برای انجام تحقیقات بیشتر شامل چکیده مناظره ها، متن و تصاویر ویدئویی مربوط به مناظره ها تا سال 2008 در این کمیسیون نیز موجود است. در زیر به ساختار هر کدام از مناظره ها اشاره شده است:



• مناظره نخست:



نخستین مناظره تلویزیونی انتخاباتی ریاست جمهوری به سپتامبر 1960 در آمریکا باز می گردد این مناظره 96 میلیون نفر را پای تلویزیون کشاند. مناظره جان اف کندی و ریچارد نیکسون در این برنامه بسیار جذاب و اثرگذار بود .این مناظره تلویزیونی برخلاف نظرسنجی های موسسه گالوپ قاعده را شکست و به تعبیر صاحبنظران سیاسی و رسانه ای روشن شدن مواضع این 2 نامزد موجب پیروزی شگفت انگیز کِندی شد. دراین اولین مناظره ریاست جمهوری درایالات متحده ، از گنگره در خواست شد قانون اختصاص وقت یکسان به طرفین مناظره را به تعلیق در آورد تا بدین ترتیب وقت آزاد( بدون ترس از شکایت از طرف سایر احزاب) به کاندیداهای دو حزب اصلی اختصاص یابد.

بعلاوه این برنامه به توافق میان افراد رسانه و کاندیداها (کندی و نیکسون) برسر فرمت دقیق سوالات، تایم اختصاص یافته به هر کاندیدا، تعداد وطول شاتهای طرف مقابل و تماشاچی نیاز داشت. دراین مناظره نود دقیقه ای کاندیداها باید در جایگاه مخصوصی قرار می گرفتند. کاندیداها اجازه داشتند در زمانی دو دقیقه ای به سوالات پاسخ دهند. زمانی پنج دقیقه ای نیز برای بحث آزاد از سوی مجری مناظره در نظر گرفته شده بود.



مجمل کلام این که رسانه با اهمیت فوق العاده و تأثیر گذاری بسیار زیاد، نیازمند رسمیت همگانی، حضور و مشارکت سازمانهای مرتبط و احساس مسئولیت آنها و پذیرش تأثیر و عواقب احتمالی توسط آنها و مشارکت بیش از بیش و متعامل مخاطب است. باید برای موفقیت این واقعه همه همکاری می کردند. پس از این مناظـره که از شبکه CBS پخش شد، برنامه های مناظره ای به یک شیوه مرسوم رسانه ای بدل شد .



در سال 1976 هم بین جرالد فورد و جیمی کارتر مناظره برگزار شد و این رویه و رویکرد تلویزیونی ادامه داشت تا اینکه از سال 1976 در کنار مناظره نامزدهای ریاست جمهوری، بین معاونان هم مناظره هایی برگزار شد. البته به مرور زمان مناظره ها به «ارائه نظر تقویتی ومکمل» کشیده شد به این معنا که مناظره ها روند تکاملی یافت.مخاطب نیز در این برنامه نقش داشت ، باید برای موفقیت این واقعه در آن حضور می یافتند. در واقع مخاطب نیزباید نقش تشریفاتی اش را بپذیرد چه در یک مراسم تدفین ، چه در بازیهای المییک ویادریک مناظره رسانه ای .

• مناظره دوم: مناظره ای نود دقیقه ای در ساختار جلسه شورای شهر. از کاندیداها سوالاتی توسط رای دهندگان غیر رسمیِ موسسه گالوپ پرسیده شد. کاندیداها نیز اجازه داشتند در زمانی دو دقیقه ای به این سوالات پاسخ دهند. زمانی یک دقیقه ای هم برای بحث آزاد در نظر گرفته شده بود.



• مناظره سوم: مناظره ای نود دقیقه ای بود در حالیکه کاندیداها با حضور یک واسطه در پشت میزی نشسته بودند. زمان پاسخگویی به سوالات نیز دو دقیقه بود. زمانی پنج دقیقه ای نیز برای بحث آزاد برای هر سوال در نظر گرفته شده بود.

اسکاتلند



کشور اسکاتلند با داشتن چهار حزب اصلی سیاسی، در طول انتخابات سال 1999 پارلمان جدید اسکاتلند، سه مناظره تلویزیونی پخش کرد. نخستین مناظره را شبکه بی بی سی اسکاتلند بصورت پرسش و پاسخ که زمان مشخصی را نیز برای پاسخ دادن در نظر گرفته شده بود و با هدایت فردی به نام کرستی وارکKirsty Wark برگزار کرد. مناظره دوم را شبکه اس تی وی با حضور حضار در استودیو که با رهبران چهار حزب در تعامل بودند، برگزار نمود. کانال چهار هم مناظره ای "رو در رو" میان رهبران احزاب داشت که وظیفه داشتند از یکدیگر سوال بپرسند. جان اسنوJon Snow نیز این جلسه را مدیریت می کرد. قالب های مشابهی در انتخابات اخیر در سال 2007 استفاده شد.



استرالیا



استرالیا هم ساختار وستمینستر Westminster را دارد که خیلی شبیه به سیستم انگلیس است و از سال 1984 تاکنون به پخش مناظره های تلویزیونی می پردازد. به همین دلیل این کشور یکی از مدل های مناسب قابل مقایسه ای برای بریتانیا محسوب می شود. در اولین سال های پدیدار شدن چنین برنامه هایی در استرالیا، مناظره ها به صورت چارچوبی از یک کنفرانس خبری همراه با عده ای خبرنگار که وظیفه پرسیدن سوال از کاندیداها را داشتند برگزار می شد. این ساختار برای انجام مناظره جالب نبود چرا که چارچوب خسته کننده ای داشته و توانایی محدودی از کاندیداها را در پاسخ به سوالات فراهم می کرد. اکنون این ساختار تغییر یافته است. در ساختارجدیدِ مناظره های استرالیا، کاندیداها در سالنی با حضور عده ای بیننده حاضر می شوند. این نوع مناظره، بینندگان بیشتری را به خود جذب کرده است.



در طول انتخابات سال 1993 استرالیا، یکی از شبکه های تلویزیونی روش جدیدی برای برگزاری این مناظره ها ابداع کرد که با انتقادات بسیاری روبرو شد. در این روش واکنش پیوسته گروهی 128 نفره از مردم که در استودیو حضور داشتند به صورت خطی متحرک بر روی صفحه تلویزیون نمایش داده می شد. این خط بر اساس درجه واکنشی از جذب یا دفع حضار در استودیو در طول برگزاری مناظره بر روی خط ثابتی به نام "کرم" بالا یا پایین می رفت. از نظر سیاست مداران این روش تنها بازی بود که طبیعت جدی یک مناظره را کوچک جلوه می داد و مورد انتقاد بسیاری از احزاب اصلی نیز قرار گرفت. به هر حال این روش مورد توجه عموم مردم واقع شد و این روش در مناظره دوم نیز استفاده شد. این روش اکنون به یکی از صورت های مورد قبول مناظره های احزاب در کشور نیوزیلند تبدیل شده است. در سال 2000 حزب لیبرال دموکرات اعلام کرد تنها به شرط حذف این روش در مناظره ها شرکت خواهد کرد. این مناظره در سالن بزرگ پارلمان در کانبرا برگزار شد.



کانادا



کانادا ساختار سیاسی مشابه و قابل مقایسه با انگلیس دارد، اما نخستین مناظره بین رهبران سیاسی در سال 1968 انجام شد. این مناظره انتخاباتی با حضور کارگروهی از خبرنگاران و به شکل "نشست مطبوعاتی" برگزار شد. این مناظره همزمان به دو زبان انگلیسی و فرانسوی برگزار شد که با توجه به نحوه اجرا و ساختار آن، از نظر مردم کانادا با موفقیت خاصی همراه نبود.



این مناظره ها تا سال 1979 و تا زمانیکه که ساختار جدید آن معرفی نگردید، برگزار نشد. بر اساس ساختار جدید به نامزدهای انتخاباتی اجازه چالش بیشتری با یکدیگر داده شد و نقش خبرنگاران در آن نیز محدود شد.این مناظره با آنکه بر خلاف مناظره سال 1968 ترجمه همزمان فرانسه نداشت، اما مردم بخشِ فرانسوی زبان کانادا نیز از آن ابراز رضایت کردند.

در سال 1984 دو مناظره انتخاباتی از تلویزیون پخش شد که یکی از آنها به زبان فرانسه و دیگری به زبان انگلیسی برگزار شد. این راه مناسبی برای بدست آوردن رای در این کشور دو زبانه بود اما مشکل اصلی آن این بود؛ افرادی که زبان فرانسه را بصورت کامل نمی دانستند در رای دادن سرگردان شدند. در سال 1988 انتخابات تحت الشعاع موضوع تجارت آزاد با آمریکا قرار داشت و قرار بود تنها این موضوع محور مناظره بین رهبران سیاسی احزاب باشد، اما این طرح با مخالفت مالرونی نخست وزیر وقت کانادا روبرو شد و مقرر شد که زمان مناظره ها طولانی تر شود بطوریکه برخی از آنها 3 ساعت طول کشید. در سال 1993، پیش از مناظره زنده که با حضور مردم از سراسر کشور در اُتاوا برگزار می شد، یک مناظره تلویزیونی پخش شد. در سال 2009 پیشنهاد تشکیل کمیسیونی برای نظارت بر مناظره رهبران سیاسی ارائه شد تا هدایت آن مناظره ها تنها در انحصار شبکه های تلویزیونی نباشد.

سوئد و نروژ



سابقه مناظره های تلویزیونی در سوئد بیشتر از آمریکا است اما نحوه برگزاری آن اساسا نشست خبری با حضورخبرنگاران است. در این به اصطلاح مناظره که دو روز قبل از رای گیری برگزار می شد دو خبرنگار سئوال هایی را برای پاسخ دادن مطرح می کردند. در نروژ نیز به شکل مشابه ای برگزار می شد اما وقتی در اختیار رهبران احزاب سیاسی قرار داده می شد تا بدون دخالت خبرنگاران صحبت کنند. به تازگی در نروژ مناظره با حضور مردم برگزار می شود و آنها می توانند همانند خبرنگاران حاضر، سئوال های خود را مطرح کنند.

آفریقای جنوبی



با آغاز دهه نود میلادی، مناظره های تلویزیونی و برگزاری آن به عنوان نماد یک انتخابات دموکراتیک معرفی شد. در سال 1994 و در آفریقای جنوبی پیش از برگزاری اولین انتخابات پس از سرنگونی آپارتاید، مناظره رهبران سیاسی انجام شد.



ایران



در ایران هم، مناظره های انتخابات ریاست جمهوری از دوره هفتم به سبک بسیار ساده ای شروع شد اما مناظره های دهمین دوره ریاست جمهوری 1388 یک پدیده نوظهور در تاریخ دموکراسی و انتخابات ایران و یک اقدام رسانه ای جسورانه صدا و سیما بود که مشارکت حداکثر مردمی و روشن شدن مواضع نامزدها را در پی داشت و بنابر نظرسنجی های علمی، مخاطبان کم نظیری را به خود جلب و جذب کرد.



به استناد آمار منتشر شده،پربیننده‌ترین برنامه‌ در تاریخ تلویزیون ایران، مناظره نامزدهای دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری است.



در این دوره مجموعاً حدود چهار هزار دقیقه برنامه تبلیغی نامزدها از رسانه‌ ملی پخش شد. شبکه سه سیما با پخش مناظره میان کاندیداها به مدت جمعاً 540 دقیقه بیشترین زمان و البته بیشترین تعداد بیننده را به خود اختصاص داد. این مناظره‌ها طی دو هفته با اجرای رضا پورحسین (مدیر فعلی شبکه اموزش سیما) که با حکم رئیس صدا وسیما برای این کار منصوب شد، برگزار شد.



تعداد پیامک‌های ارسالی در ایام پخش مناظره‌های تلویزیونی کاندید‌های ریاست جمهوری روزانه به حدود 90 میلیون پیامک رسیده که نسبت به ایام عادی رشد 38 درصدی را نشان می‌دهد.



به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به اینکه میزان ارسال پیامک در شبکه روزانه حدود 65 میلیون است که این رقم در روز‌های مناظره انتخاباتی کاندید‌ها 25 میلیون افزایش یافته است.



تعداد smsهای ارسالی در سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم خرداد ماه سال جاری با توجه به مناظره‌های پخش شده از کاندید‌های دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری روزانه به حدود 90 میلیون رسیده و با توجه به اینکه آمار در این روز‌ها یکسان نبوده و دارای نوسان است ولی با درنظر گرفتن این مسائل میزان ارسال پیامک در این مدت رشدی 38.46 درصدی را تجربه کرده است.



به گزارش این خبرگزاری ، میزان تعرفه‌ای ارسال sms از موبایل و سنتر در صورت فارسی و لاتین بودن پیامک‌ها به ترتیب 222 ریال و 89 ریال است که به گفته ارتباط سیار تعرفه ارسالی از سنتر مخابرات بر همین اساس بوده ولی هر‌چه تعداد پیامک‌ها از یک میزان خاص بالاتر رود بهای آن کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش، وزن پیامک‌های ارسال شده در روز‌های مناظره معمولا 80 درصد فارسی و 20 درصد لاتین بوده است.



بدون شک توقع افکار عمومی از رسانه صدا و سیما بیشتر شده و در این برهه زمانی رسالت دست اندرکاران فرهنگی- رسانه ای بیش از پیش سنگین ، خطیر و وزین خواهد شد.



امید است این کار زمینه ساز طرحهای پژوهشی عمیق تر و اثرگذارتر شود و بر روند تکمیلی و تکاملی مناظره های تلویزیونی اثر بگذارد و مقدمه ای برای مناظره رسانه ای نامزدهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد.



مدل مناظره تلویزیونی در ایران:



1. انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که ، مناظره‌ دررسانه نیازمند تدوین چهارچوبی منطقی وحساب شده است.درنتیجه، وظیفه ابتدایی رسانه تعیین چهارچوبی برای مناظره‌ها و سعی در نهادینه‌سازی آن است. مسئولان برنامه باید مهمانان را مکلف کنند که در چهارچوب برنامه حرکت کنند. مثلاً اطلاعات را باید با سند کامل و غیر مخدوش ارائه دهند؛



2. - در مناظره طرفین مجاز به توهین به همدیگر نباشند .



3. در یک برنامه مناظره تلویزیونی زمان برنامه به دو بخش (Half Time) تقسیم شود.



4. دربین دو بخش (Half Time)،یک زمان استراحت به طرفین مناظره کننده، داده شود.



5. طرفین در زمان استراحت مجازباشند باهمراهان خود درمورد انچه که دربخش اول مناظره گذشت وهمچنین مباحث بخش دوم مشورت کنند.



6. از دیگر مواردی که می‌توان آن را در چهارچوبی برای این مناظره‌ها دانست مکلف کردن طرفین مناظره برای حرکت در چارچوب اخلاقی .



7. برای هر یک از این برنامه‌ها باید سناریوهای آن از قبل نوشته شود، یعنی برنامه هدف مشخصی داشته باشد . روند سوالات به گونه‌ای طراحی شوند که برنامه را به هدف تعیین شده برسانند.



8. مشارکت مردم در برنامه‌ها بسیار مهم است. به نظر می‌رسد روند مناسب این امر در این مناظره، استفاده از بازخوردهای آن است. یعنی بعد از چند قسمت از برنامه به شیوه‌های گوناگون نظرسنجی شود و نظر مردم یا مطالبات مردم در ادامه آن اعمال شود؛ از تعیین موضوعات گرفته تا تعیین مهمانان و طرح سئوالات؛



9 . آوردن افراد خنثی و افرادی که در مواضع خود مردداند مفید نیست.



10 . مناظره‌ها نباید به موضوعات سیاسی منحصر شود. پرداختن به مسائل فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و غیره می‌تواند اعتماد سیاسی هم ایجاد کند؛



12 . مهمانانی که به برنامه‌ها دعوت می‌شوند باید تقریباً به لحاظ موقعیت هم‌وزن باشند و توان پاسخگویی به طرف دیگر را داشته باشند وگرنه کل مناظره به لحاظ بی‌طرفی زیر سوال می‌رود؛



13 . موضوع برنامه‌ها باید بر اساس اولویت‌های ذهنی جامعه باشد و به ابهامات مردم پاسخ بدهد؛



14 . به دلیل استقبال مردم از این برنامه‌ها و برای تداوم ان باید برنامه‌ریزی کرد؛



15. سعی شود مطالبات مطرح شده در مناظره‌ها، در برنامه‌های دیگر، پیگیری شود مخصوصاً نکات مورد توافق در برنامه‌سازی‌ها مورد توجه قرار بگیرد.



16. درزمان مناظره،طرفین، مجازبه مشورت باهمراهان خود نباشند.



17- مناظره ها می تواند درشبکه های متعدد پخش شود



نقش مجری مناظره



18 - مناظره را به خوبی برگزار کند.



19 - وظیفه زمان بندی انجام شده برای رهبران را به طور دقیق اجرا نماید.



20 - خواسته های سردبیر برنامه را با بی طرفی اجرا کند.



21- برای روشن شدن کامل واقعیت مطالب، تلاش کند.



22 - درمناظره تلویزیونی،مجری بهتر است،برای خارج نشدن از موضوع بحث، افراد مناظره کننده رادعوت به بحث درچارچوب موضوع کند.



23 - جمع‌بندی در پایان برنامه بسیار مهم است. مجری برنامه باید جمع‌بندی گفتگو را ارائه کند و مبانی و اصول مشترک دو نفر را برجسته کند.



24 - مجری باید بیطرفی خود را در طول مناظره‌ها حفظ کند واز اظهار نظر و یا انتقاد کند و ارزشگذاری در طول برنامه اجتناب کند.

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نویسنده: دکتر اردشیر زابلی زاده - مدیر شبکه خبر