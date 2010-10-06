150 طرح بهسازی راه روستایی در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، ارسلان شکری صبح چهارشنبه در جریان بازدید از طرحهای راه روستایی شهرستان خوی، افزود: این تعداد راه روستایی بطول یکهزار کیلومتر طی مدت دو سال بهسازی، آسفالت و آماده بهره برداری می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون 58 درصد از این مقدار راه روستایی در مرحله زیرسازی و بهسازی و آسفالت و بقیه در مراحل اولیه قرار دارند، بیان داشت: با بهره برداری از این راهها بیش از هشت هزار خانوار از راه روستایی آسفالت بهره مند خواهند شد.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی اعتبارات اجرایی این طرح در سالجاری را 260 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: تا پایان سالجاری راه 80 روستا بطول بیش از 600 کیلومتر آسفالت می شود.

55 درصد راه روستایی آذربایجان غربی نیازمند بهسازی است

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم اکنون فقط 45 درصد از راه های روستایی استان از نعمت آسفالت برخوردار هستند، خاطر نشان کرد: هم اکنون از هفت هزار و 250 کیلو متر راه روستایی استان حدود سه هزار کیلو متر آسفالت شده اند.

وی با بیان اینکه از دو هزار و 800 روستای آذربایجان غربی، 10 درصد دارای راه خاکی، 45 درصد آسفالت و مابقی دارای راه شوسه هستند، گفت: امسال 110 میلیارد ریال به توسعه و ساخت راه های روستایی استان اعتبار اختصاص یافته است.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود بیان داشت: طرح همت نیز با هدف بهسازی و آسفالت بیش از هزار کیلومتر راه روستایی در روستاهای آذربایجان غربی از امسال در ادامه طرح لبیک آغاز شده است.

به گفته شکری در این طرح، با استفاده از امکانات حوزه راه و ترابری استان بهسازی و آسفالت هزار کیلومتر بمدت دوسال برنامه ریزی شده و در حال حاضر زیرسازی 56 درصد این میزان تکمیل شده است.