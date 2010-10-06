50 درصد مسکن مهر کهگیلویه و بویراحمد تا دهه فجر به بهره برداری می رسد

علی حیدری به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: طرح مسکن مهر در شهرستانهای گچساران و کهگیلویه روبه اتمام است و 350 واحد طرح مسکن مهر ولایت یاسوج نیز در مراحل نهایی کار قرار دارد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: به رغم تاخیر در اجرای این طرح طی سالهای گذشته، تلاشهای خوبی در زمینه طرح مسکن مهر کهگیلویه و بویراحمد در یک سال اخیر صورت گرفته است.

وی یادآور شد: در دهه فجر یک بلوک طرح مسکن مهر یاسوج در حاشیه رودخانه بشار، به صورت نمادین واگذار می شود.

جاده یاسوج - بروجن چهار خطه می شود

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: به زودی عملیات اجرایی چهارخطه کردن محور یاسوج به بروجن در استان چهارمحال بختیاری آغاز می شود.

حیدری افزود: عملیات اجرایی چهارخطه کردن محور یاسوج - بروجن توسط استان چهارمحال بختیاری شروع شده و ما نیز به زودی عملیات اجرایی این محور را آغاز می کنیم.