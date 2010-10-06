1800 سالمند ایلامی زیر پوشش بهزیستی هستند

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این تعداد از مجموع بیش از 32هزار سالمند زن و مرد استان است.

وی عمده ترین خدمات ارائه شده به سالمندان را شامل مستمری، بیمه تکمیلی، خدمات درمانی، وسایل کمک توانبخشی از قبیل تشک، سمعک، خدمات موردی، توزیع سهام عدالت و بن عنوان کرد.

رستمی با اشاره به فعالیت دو مرکز نگهداری سالمندان به صورت شبانه روزی در استان گفت: هم اینک دو مرکز در شهرستان ایلام و ایوان فعال بوده و سالمندان معلول و بی سرپرست به تعداد 100 نفر در این مراکز نگهداری می شوند.

این مسئول همچنین به فعالیت مرکز روزانه ویژه ارائه خدمات به سالمندان اشاره کرد و گفت: در این مرکز خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی و... از طریق پزشکان به سالمندان ارایه و همچنین کارگاه های هم برای اوقات فراغت آنها تشکیل می شود.

وی به طرح ویزیت در منزل سالمندان نیز اشاره کرد و گفت: در این طرح که 200 نفر در استان زیر پوشش قرار دارند، سالمندان در منزل خدماتی از قبیل فیزیوتراپی، کاردرمانی و مددکاری دریافت می کنند.