  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

خبر تکمیلی /

حمله راکتی به خودروی کاردار سفارت انگلیس در صنعا/ یک دیپلمات زخمی شد

حمله راکتی به خودروی کاردار سفارت انگلیس در صنعا/ یک دیپلمات زخمی شد

منابع خبری انفجار دقایقی پیش در نزدیکی سفارت انگلیس در یمن را ناشی از حمله راکتی به خودروی کاردار سفارت انگلیس اعلام کردند که در پی آن یک دیپلمات زخمی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های خبری الجزیره و العربیه دقایقی پیش جزئیات بیشتری از انفجار صبح امروز در نزدیکی سفارت انگلیس در یمن را منتشر کردند.

بر این اساس، بر خلاف اخبار اولیه حادثه صبح امروز حمله راکتی بوده که خودروی در حال عبور کاردار سفارت انگلیس را مورد هدف قرار داده بود.

منابع آگاه خبری تاکید کرده اند: که در پی این انفجار تا کنون 3 یمنی و یک دیپلمات که سمت وی اعلام نشده، نفر زخمی شده اند.

درباره اینکه کاردار سفارت انگلیس نیز در بین مجروحین انفجار قرار داشته باشد، تا کنون خبر موثقی منتشر نشده است.

این حمله دومین مورد از هدف قرار گرفتن هیئت های دیپلماتیک انگلیس در یمن محسوب می شود. در نخستین حمله که در ابتدای سال 2010 رخ داد خودوری سفیر انگلیس مورد حمله قرار گرفت که تلفاتی در بر نداشت.

منابه آگاه احتمال انجام این عملیات را از سوی القاعده بالا دانسته اند.

کد مطلب 1165182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها