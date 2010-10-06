حمله راکتی به خودروی کاردار سفارت انگلیس در صنعا/ یک دیپلمات زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های خبری الجزیره و العربیه دقایقی پیش جزئیات بیشتری از انفجار صبح امروز در نزدیکی سفارت انگلیس در یمن را منتشر کردند.

بر این اساس، بر خلاف اخبار اولیه حادثه صبح امروز حمله راکتی بوده که خودروی در حال عبور کاردار سفارت انگلیس را مورد هدف قرار داده بود.

منابع آگاه خبری تاکید کرده اند: که در پی این انفجار تا کنون 3 یمنی و یک دیپلمات که سمت وی اعلام نشده، نفر زخمی شده اند.

درباره اینکه کاردار سفارت انگلیس نیز در بین مجروحین انفجار قرار داشته باشد، تا کنون خبر موثقی منتشر نشده است.

این حمله دومین مورد از هدف قرار گرفتن هیئت های دیپلماتیک انگلیس در یمن محسوب می شود. در نخستین حمله که در ابتدای سال 2010 رخ داد خودوری سفیر انگلیس مورد حمله قرار گرفت که تلفاتی در بر نداشت.

منابه آگاه احتمال انجام این عملیات را از سوی القاعده بالا دانسته اند.