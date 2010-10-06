ادامه نمایش آثار خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصرتهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه "جلوه‌هایی از هنر معاصر جهان"‌، روایتی مختصر از تاریخ هنر مدرن و معاصر جهان است که در دل موزه هنرهای معاصرتهران قرار دارد.

گنجینه موزه، ‌سرمایه‌ای ارزشمند از آثار هنری شاخص، مطرح و تأثیرگذار جهان است که تحولات، جریان‌ها و همچنین مکاتب و سبک‌های هنری را در آیینه آن می‌توان دید.

در همین راستا و به منظور استفاده هر چه بیشتر دانشجویان، ‌هنرجویان و علاقه‌مندان به هنر معاصر جهان، نمایش آثار گنجینه خارجی موزه هنرهای معاصرجهان تا پایان روز 25 آبان ماه ادامه دارد.

‌آثاری از هنرمندانی همچون کامی پیسارو، ‌پل گوگن،‌ ژرژ روئو، ‌ژرژ پراک، مارک روتکو، ویکتور وازارلی،‌ رنه مگریت،‌ آلبرتو جاکومتی، خوان میرو، کلاوس اولدنبرگ، دن فلی وین، دانالد جاد، آلن شیلدز، دان ادی و ...از روز 17 خردادماه در موزه هنرهای معاصرتهران افتتاح شد.

در این نمایشگاه ‌‌120 اثر به همراه 24 پرتره از این هنرمندان در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته که 33 اثر برای اولین بار به نمایش درآمده است.

علاقه‌مندان در خصوص بازدید از این نمایشگاه می‌توانند همه روزه به جز جمعه‌ها و ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر به موزه هنرهای معاصرتهران واقع در خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88951965 روابط عمومی تماس حاصل کنند.