  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

مسئول جدید مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور شعبه سلماس و خوی معرفی شد

مسئول جدید مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور شعبه سلماس و خوی معرفی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان استانی و شهرستانی مسئول جدید مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور شعبه سلماس و خوی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس مرکز بزرگ اسلامی آذربایجان غربی صبح چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور شعبه سلماس و خوی گفت: استکبار جهانی با توطئه های گوناگون سعی در ایجاد اختلاف در میان مذاهب اسلامی دارد، غافل از اینکه وحدت و یکپارچگی مسلمانان شیعه و سنی تمامی دسیسه های آنان را نقش بر آب می کند.

حجت الاسلام حمید راحلی افزود: نقش علما و روحانیان در دفاع مقدس و پشتیبانی از رزمندگان بسیار تاثیر گذار بوده و علما و روحانیان با حضور در خط مقدم جبهه و به دست گرفتن اسلحه برای دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی موجب تقویت روحیه و حفظ ایمان و اعتقادات دینی در بین رزمندگان شدند.

بهروز بهروز فرماندار سلماس هم در این مراسم گفت: وحدت و انسجام قومیت ها و مذاهب در کشور توسعه و پیشرفت ایران اسلامی را در زمینه های مختلف به ارمغان آورده است.

در این مراسم حجت الاسلام علی موسوی به عنوان مسئول جدید مرکز بزرگ اسلامی شعبه سلماس و خوی معرفی و از زحمات حجت الاسلام مقصود محمودی تقدیر شد.

کد مطلب 1165186

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها