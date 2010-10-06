مسئول جدید مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور شعبه سلماس و خوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس مرکز بزرگ اسلامی آذربایجان غربی صبح چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور شعبه سلماس و خوی گفت: استکبار جهانی با توطئه های گوناگون سعی در ایجاد اختلاف در میان مذاهب اسلامی دارد، غافل از اینکه وحدت و یکپارچگی مسلمانان شیعه و سنی تمامی دسیسه های آنان را نقش بر آب می کند.

حجت الاسلام حمید راحلی افزود: نقش علما و روحانیان در دفاع مقدس و پشتیبانی از رزمندگان بسیار تاثیر گذار بوده و علما و روحانیان با حضور در خط مقدم جبهه و به دست گرفتن اسلحه برای دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی موجب تقویت روحیه و حفظ ایمان و اعتقادات دینی در بین رزمندگان شدند.

بهروز بهروز فرماندار سلماس هم در این مراسم گفت: وحدت و انسجام قومیت ها و مذاهب در کشور توسعه و پیشرفت ایران اسلامی را در زمینه های مختلف به ارمغان آورده است.

در این مراسم حجت الاسلام علی موسوی به عنوان مسئول جدید مرکز بزرگ اسلامی شعبه سلماس و خوی معرفی و از زحمات حجت الاسلام مقصود محمودی تقدیر شد.