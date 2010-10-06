بحرین باید به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "جو استورک" معاون مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر در خاورمیانه و بخش شمال آفریقا در منامه پایتخت بحرین گفت: بسیاری از ابعاد حقوق جزا در بحرین کاملاً خوب است و مغایرت فاحشی با استانداردهای جهانی حقوق بشر ندارد.

وی در ادامه افزود: بنابراین زمانی که ما در جایی در اوضاع امنیتی موارد تردید بر انگیزی را می بینیم که حقوق در آنها اعمال نمی شود این نقض آشکار استانداردهای بین المللی و قوانین بحرین است.

گفتنی است که از اواسط ماه اوت زمانی که منامه شروع به سرکوب منتقدین و فعالان حقوق بشر کرد این کشور 250 شیعه را به اتهام ارتباط با تروریست ها و توطئه برای براندازی نظام سیاسی این کشور متهم و بازداشت کرده است.

استورک ضمن شکایت از وضعیت موجود در این کشور گفت: کسانی که دستگیر شده اند تاکنون متهم به اقدامات جنایی نشده اند بلکه اتهامات آنها مواردی شبیه به انتشار اطلاعات دروغ، تماس با سازمان هایی خارجی بوده که نباید بر اساس قوانین بحرین جرم بشمار آید. اگر منامه شواهدی دال بر اقدامات جنایی آنها دارد حق برخورد با این افراد را دارد اما مقام های این کشور باید از حقوق اساسی این متهمان حمایت کنند.

مقام های دیدبان حقوق بشر اعلام کرده اند که شواهد فراوانی دارند که مقام های بحرینی بر اساس قوانین با بازداشتی ها رفتار نمی کنند.

به عقیده استورک دولت بحرین حقوق اساسی افراد مانند آزادی بیان و اجتماع را بطور آشکار و تمام عیار نقض کرده است.