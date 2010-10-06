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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

ششمین دوره مسابقه سراسری نجوم فردا در قم برگزار می‌شود

ششمین دوره مسابقه سراسری نجوم فردا در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مراسم افتتاحیه ششمین دوره مسابقه سراسری نجوم به همت مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی نجومی در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مراسم افتتاحییه ششمین دوره مسابقه سراسری نجوم و اهدای جوایز نفرات برتر پنجمین دوره آن به مناسبت هفته جهانی فضا با حضور حجت‌الاسلام نجف، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی نجومی، معاونت سازمان فضایی و دکتر شکیب رئیس پژوهشکده تحقیقات فضایی ایران، فردا 15 مهرماه در قم برگزار می‌شود.

این مراسم با سخنرانی رئیس پژوهشکده تحقیقات فضایی ایران آغاز و پس از آن جوایز نفرات اول تا پانزدهم کشوری پنجمین دوره مسابقه سراسری نجوم اهدا خواهد شد و جوایز سایر افراد به مراکز برگزارکننده ارسال و طی مراسم جداگانه‌ای در مراکز سراسر کشور اهدا می‌شود.

این دوره از مسابقات که اردیبهشت‌ماه 89 برگزار شد، انجمن نجوم ایران، شبکه 4 سیما، شبکه سراسری رادیو معارف، سازمان فضایی ایران، مؤسسه مالی و اعتباری مهر، مرکز علوم و ستاره‌شناسی تهران و ماهنامه آسمان شب همکاری داشتند.

مراسم افتتاحیه ششمین دوره مسابقه سراسری نجوم، پنج‌شنبه در محل سالن همایش‌های مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی نجومی به نشانی قم، ابتدای بلوار امین، شماره 81 برگزار می‌شود و شرکت برای عموم در این مراسم آزاد است.

کد مطلب 1165189

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