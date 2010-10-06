استقلال علمی در فرایند توسعه علمی حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رسول خدابخش صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) در رابطه با استقلال دانشگاه گفت: استقلال علمی دانشگاه ها موجب اعتلا و توسعه هر چه بیشتر علمی کشورها شده و در صورت عدم استقلال علمی دانشگاه ها توسعه علمی کشورها زیر سئوال می رود.

وی تعامل بین دانشگاهی کشورهای جهان را به عنوان یک عامل مهم در توسعه علمی جوامع دانست و افزود: درعین حال استقلال علمی کشورها نباید درارتباط بین دانشگاه ها زیر سئوال برود.

خدابخش افزود: اگر دانشگاه ها و حوزه های کشور مستقل نباشند این یک شکست برای کشور محسوب می شود.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان گفت: با توجه به عقیده شخصی خود معتقدم که هر کس باید در زمینه تخصصی خود صحبت کند اما گاهی اوقات شاهد آن هستیم در بعضی مسائل همه اظهار نظر می کنند که این امر در جامعه دانشگاهی پسندیده نیست.

خدابخش با بیان اینکه یک دانشمند و محقق ابتدا جهانی فکر می کند اظهار داشت: امروز در جهانی زندگی می کنیم که در آن نابرابری و تحریم وجود دارد و این مستلزم آن است که دانشمند و محقق ابتدا نیازهای جامعه خود را در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: کشورهای در حال توسعه و جهان سوم و بخصوص کشور ایران در تحریم علمی قرار دارد و ما ناچاریم علمی که 50 سال قبل به آن دست پیدا کرده اند و در دسترس ما قرار نگرفته با تلاش خود به دست آوریم.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با اشاره به توانایی ها و استعداد جوانان ایرانی تصریح کرد: در هزاره سوم این موضوع جای بحث دارد که علم تحریم شده و در دست عده خاصی باشد و البته ما نمی خواهیم بگوییم که دانشمندان غرب مثلا ً در موضوع هسته ای به ما کمک کنند چرا که جوانان توانمند و با استعداد خودمان این کار را انجام می دهند.