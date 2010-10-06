جمال زیتونی مدیر روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جشنواره "قصه‌نویسی کودک، نوجوان و جوان" گفت: انتشارات علمی و فرهنگی چهارمین سال است که با هدف شناسایی و حمایت از نوقلمان جوان سراسر کشور جشنواره "قصه‌نویسی کودک، نوجوان و جوان" را برگزار می‌کند.

وی ادامه داد: در ماه شهریور فراخوان چهارمین دوره جشنواره اعلام شد و علاقمندان تا پایان آبان ماه مهلت دارند آثار خود را برای ما ارسال کنند و با توجه به اینکه تاکنون استقبال خوب بوده است امیدواریم نویسندگان در همین تاریخ تعیین شده داستان‌های خود را ارسال کنند تا ما به زمان‌بندی جشنواره برسیم.

مدیر روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی استقبال این دوره را بهتر از دوره‌های پیشین ارزیابی کرده و بیان کرد: در دوره‌های گذشته این جشنواره چندان شناخته‌شده نبود ولی تلاش کردیم امسال اطلاع‌رسانی وسیع‌تری داشته باشیم و آمار آثار رسیده تاکنون نسبت به دوره‌های قبلی رشد داشته است.

زیتونی افزود: تاکنون بیش از 100 اثر از نویسندگان سراسر کشور به دستمان رسیده و این روند ادامه دارد. از آنجا که امسال با ارسال پوستر، تبلیغات گسترده‌تری در مراکز فرهنگی شهرستان‌ها داشتیم تعداد آثاری که از شهرستان‌ها ارسال شده بیشتر شده است.

وی استفاده از ظرفیت سیستم توزیع انتشارات علمی و فرهنگی را یکی دیگر از شیوه‌های اطلاع‌رسانی دانسته و عنوان کرد: از طریق سیستم توزیع توانستیم با کتابفروشی‌های شهرستان‌ها ارتباط گرفته و پوسترهای جشنواره را در اختیارشان بگذاریم. همچنین امسال در مدارس تهران و شهرستان‌ها نیز اطلاع رسانی داشته‌ایم که این روند همچنان ادامه دارد.

این فعال فرهنگی اضافه کرد: برای شرکت در جشنواره هیچ محدودیت سنی در نظر گرفته نشده است و تنها آثار ارسالی نباید پیش از این چاپ شده باشند. موضوع داستان‌ها آزاد است و آثار باید در محدوده سنی کودک، نوجوان و جوان باشد.

زیتونی در پایان گفت: آثار بر اساس موضوع ویژه کودک، نوجوان و جوان دسته‌بندی و در اختیار هیئت پنج نفره داوری قرار می‌گیرد و در مراسمی با حضور نویسندگان پیشکسوت به نفرات اول تا سوم جایزه اهدا می‌شود همچنین از نفرات چهارم تا بیستم این مسابقه نیز تقدیر به عمل خواهد آمد و تمامی آثار نفرات برتر از اول تا بیستم را شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر خواهد کرد.