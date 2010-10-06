این داستاننویس و روزنامهنگار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار در دست چاپ خود گفت: به تازگی نوشتن مجموعه داستانی مصور را با عنوان "شیطان شبی سرفهکنان" در حدود 200 صفحه به پایان بردهام و آن را برای چاپ به انتشارات مروارید سپردهام.
حسین یعقوبی افزود: این کتاب شامل 15 داستان کوتاه و عمدتاً طنزهایی است که در فضاهای فانتزی، سورئال و گروتسک نوشته شده اند و در کل یک داستان بلند را تشکیل میدهند.در واقع هر کدام پازلی از این معمای اصلی را تکمیل میکنند.
این داستاننویس اضافه کرد: فضای داستانی کل این مجموعه به این صورت است که یک نویسنده داستانهایی را برای مخاطبانش مینویسد و نظر آنها را در کتابش اِعمال میکند و با این کار پازل کتاب هم تکمیل میشود.
وی همچنین از ترجمه مجموعهای از داستان گروتسک برخی نویسندگان شاخص این ژانر خبر داد و گفت: گروچو مارکس، دانیل کرمس، جیمز ترور، اُ هنری، دوروتی پارکر، فرناندو سرنتینو، چارلی فیش، مارک تواین و ویلیام بورو از جمله نویسندگان 30 داستان کوتاه کتاب "الفبای تقلب" هستند که 15 تای آنها داستان کوتاهِ کوتاه و 15 تای دیگر داستان دیگر کوتاه است.
این مترجم اضافه کرد: حجم این کتاب هم حدود 220 صفحه است که به احتمال زیاد آن را هم برای چاپ تحویل انتشارات مروارید خواهم داد.
یعقوبی همچنین از تجدید چاپ چندین کتاب دیگر خود خبر داد و افزود: به زودی چاپ سوم "امشب نه شهرزاد..." روانه بازار میشود. چاپ هفتم "مرگ در میزند" هم از هفته آینده و چاپ سوم کتاب "هرج و مرج محض" اوایل آبان توزیع میشوند.
وی در پایان گفت: کتابهای "طنز و فلسفه" (تالیفی) و "سرگذشت والدمار دا به روایت باد" (ترجمهای) هم بعد از حدود 1.5 سال هنوز مجوز نشر را دریافت نگرفتهاند.
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