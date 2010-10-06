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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

عرضه آثار ایثار و شهادت در چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال

بیش از 94 عنوان نرم افزار در حوزه ایثار و شهادت از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران در جشنواره رسانه های دیجیتال عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام این مطلب گفت: 60 عنوان از این آثار چند رسانه ای، 18 عنوان کتاب الکترونیکی و 12 عنوان آثار صوتی و سالنامه مجلات شاهد می باشد.

عباس خامه یار با اشاره به وجود زندگینامه و خاطرات شهدای شاخص دفاع مقدس در آثار عرضه شده تأکید کرد: در نمایشگاه امسال پایگاههای اینترنتی"نوید شاهد"، "قربانیان سلاحهای شیمیایی" و "قربانیان ترور" در بخش سایت ها و وبلاگ های نمایشگاه مستقر خواهد شد.

وی همچنین از استقرار سیستم اسامی شهدا شامل وصایا و زندگینامه و نرم افزار تفأل به وصایای شهدا در این جشنواره خبر داد.

چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال 15 تا 24 مهرماه در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می شود.

کد مطلب 1165198

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