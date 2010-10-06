400 واحد مسکونی مددجویی در آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، جلال حسین زاده صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات مددجویان تحت پوشش این نهاد در چالدران، افزود: برای اجرای این طرحها که در دور سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی به تصویب رسیده بود، 24 میلیارد ریال وام بلاعوض پرداخت می شود.

وی سهم شهرستان چالدران را از این تعداد را 28 واحد اعلام کرد و بیان داشت: در صورت اختصاص یا واگذاری زمین از سوی شورای شهر یا افراد خیر این میزان تا 100 واحد افزایش خواهد یافت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: در این راستای طی هفته دولت 150 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان تحویل داده شد که برای تامین این واحدهای مسکونی 9 میلیارد ریال هزینه شده بود.

به گفته حسین زاده مردم خیر آذربایجان غربی از ابتدای امسال تا کنون 12 میلیارد ریال زکات مالی پرداخت کرده اند که این میزان در راستای حمایت از محرومان، دانش آموزان و دانشجویان نیازمند، اعطای تسهیلات خود اشتغالی به افرد تحت پوشش هزینه می شود.