طراحی 15 ماهواره دانشجویی/ توسعه کپسولهای زیستی برای اعزام فضانورد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مردانی امروز چهارشنبه در مراسم هفته فضا پژوهشگاه هوافضا با اشاره به کاربردهای فناوری فضایی در مقولههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، نظامی و زیست فناوری افزود: امروزه فناوریهای فضایی در حوزههای مختلفی چون ارتباطات مخابراتی، پیشبینی و مدیریت بلایایی طبیعی، کشف منابع آب، حفظ محیط زیست و پایش انواع مواد زیستی، بررسی اثرگذاری لکههای نفتی، سیستمهای ناوبری، نقشهبرداری و کنترل مرزها و مطالعات نجومی و فضایی کاربرد دارد.
وی به برنامههای سازمان هوافضا اشاره کرد و ادامه داد: طراحی و ساخت ماهوارههای مخابراتی و رادیوتلویزیونی برای مدار 36 هزار کیلومتری در دستور کار برنامه های سازمان هوافضا قرار دارد.
معاون فناوری فضایی سازمان فضایی ایران در این باره توضیح داد: ماهوارههایی که در مدار 36 هزار کیلومتری قرار میگیرند سرعتی برابر سرعت حرکت زمین دارند که در این حالت ماهواره و زمین همواره موقعیتی ثابت دارند.
وی پرتاب ماهواره سنجش از راه دور را از دیگر برنامههای این سازمان نام برد و خاطرنشان کرد: این ماهواره ها دارای حسگرهایی هستند که در حوزههای هواشناسی، نقشه برداری و مدیریت منابع مختلف کاربرد دارند این ماهوارهها در ارتفاع 600 تا 700 کیلومتری قرار میگیرند.
مردانی همچنین اعزام فضانورد و ایجاد پایگاههای فضایی را از برنامههای بلند مدت این سازمان نام برد و گفت: تا 12 سال آینده فضانورد ایرانی با تجهیزات و امکانات بومی به فضا ارسال میشود.
وی با تاکید بر اینکه اجرایی کردن پروژههای فضایی نیاز به برنامه ریزی دارد، یادآور شد: در این راه مسئولان کشور برنامههایی را تدوین کردهاند ضمن آنکه در بحث توسعه نیروی انسانی نیز توسعه زیادی داشتیم به گونهای که در حال حاضر هزار متخصص و دانشجوی دوره دکترا در بحث طراحی و ساخت ماهواره مشغول هستند.
وی همچنین با اشاره به توسعه پروژه کپسولهای زیستی اضافه کرد: این کپسولها به منظور قرار گرفتن فضانوردان برای ارسال به فضا طراحی و ساخته می شود که پژوهشگاه هوافضا در این حوزه وارد شده که با مطالعاتی که انجام داده در آینده گامهای موثری در این حوزه بر میدارد با توسعه این کپسولها ما قادر خواهیم بود تا 12 سال آینده فضانورد به فضا ارسال کنیم.
مردانی همچنین مطالعات نجومی و فضایی را از دیگر فعالیتهای کشور در حوزه هوافضا ذکر کرد و ادامه داد: در حال حاضر دانشگاههای کشور فعالیتهایی را در این حوزه شروع کردهاند ضمن آنکه مطالعاتی در زمینه زیست در فضا در حال اجرایی شدن است.
معاون فناوری فضایی سازمان فضایی در این باره گفت: فردی که در فضا قرار میگیرد وزنی ندارد از این رو نیاز به شیوههای تغذیه ویژه است که در این زمینه مطالعاتی انجام شده است.
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