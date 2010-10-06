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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

28 هزار دانش آموز مازنی در طرح اوقات فراغت تابستان شرکت کردند

28 هزار دانش آموز مازنی در طرح اوقات فراغت تابستان شرکت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران از شرکت 28 هزار دانش آموز استان در طرح های اوقات فراغت تابستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد اوقات فراغت آموزش و پرورش استان در ساری افزود: طرح ساماندهی اوقات فراغت سال 89 کشور از طریق سامانه اوقات فراغت از 11 اریبهشت ماه تا 28 اسفند ماه جاری فعال است.

وی تصریح کرد: تابستان امسال تعداد 806 پایگاه اوقات فراغت با دو هزار و 337 نفر عوامل اجرایی در سطح استان به فعالیت پرداختند.
 
فرهودی گفت: تابستان پارسال حدود 28 هزار نفر در طرح اوقات فراغت شرکت کرده بودند.
 
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران افزود: تابستان امسال 84 هزار و 135 دانش آموز شامل 45 هزار و 382 دانش آموز پسر و 38 هزار و 753 دانش آموز دختر ساماندهی شدند که نسبت به سال گذشته حدود200 درصد رشد داشته است. 
 
فرهودی خاطرنشان کرد : در پایگاه های اوقات فراغت سه هزار و هفت برنامه ورزشی، فرهنگی، پرورشی و هنری اجرا شد.

وی یادآور شد: در اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت در تابستان 89 آموزش و پرورش مازندران رتبه اول را در بین 14 دستگاه مجری طرح در مازندران کسب کرد.
کد مطلب 1165203

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