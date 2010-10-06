28 هزار دانش آموز مازنی در طرح اوقات فراغت تابستان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد اوقات فراغت آموزش و پرورش استان در ساری افزود: طرح ساماندهی اوقات فراغت سال 89 کشور از طریق سامانه اوقات فراغت از 11 اریبهشت ماه تا 28 اسفند ماه جاری فعال است.

وی تصریح کرد: تابستان امسال تعداد 806 پایگاه اوقات فراغت با دو هزار و 337 نفر عوامل اجرایی در سطح استان به فعالیت پرداختند.

فرهودی گفت: تابستان پارسال حدود 28 هزار نفر در طرح اوقات فراغت شرکت کرده بودند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران افزود: تابستان امسال 84 هزار و 135 دانش آموز شامل 45 هزار و 382 دانش آموز پسر و 38 هزار و 753 دانش آموز دختر ساماندهی شدند که نسبت به سال گذشته حدود200 درصد رشد داشته است.

فرهودی خاطرنشان کرد : در پایگاه های اوقات فراغت سه هزار و هفت برنامه ورزشی، فرهنگی، پرورشی و هنری اجرا شد.



وی یادآور شد: در اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت در تابستان 89 آموزش و پرورش مازندران رتبه اول را در بین 14 دستگاه مجری طرح در مازندران کسب کرد.