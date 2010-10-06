زندانهای کشور با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلام حسین اسماعیلی شب سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت زندانهای کشور اظهارداشت: هم اکنون با کمبود فضای فیزیکی، فرسودگی و قدمت ساختمانها و کمبود شدید نیروی انسانی در زندانهای کشور مواجه هستیم.

وی یکی دیگر از مشکلات زندانهای کشور را قرار گرفتن اکثر زندانها در محدوده شهرها دانست و گفت: باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که بتوانیم در یک دوره زمانی زندانها را از سطح شهرها به خارج از شهر منتقل کنیم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: هم اکنون به ازاء هر چهارده زندانی در کشور تنها یک زندانبان وجود دارد در حالی که استاندارد موجود یک زندانبان به ازاء هر سه زندانی است.

اسماعیلی یکی دیگر از مشکلات زندانهای کشور را کمبود اعتبار دانست و گفت: طی سالهای اخیر توجه به این بخش بیشتر شده است اما با توجه به مشکلات اعتبارات استانها باید افزایش یابد.

وی تعداد زندانیان زن در کشور را از مجموع زندانیها تنها 3.5 درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به جمعیت بالای زنان این تعداد زندانی نشانه سلامت جامعه زنان در کشور است.

این مسئول بیشترین جرم در زندانها را مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر دانست و گفت: هم اکنون در زندانهای کشور سطح سلامت افزایش چشمگیر یافته است و زندانیان در ابتدای ورود به زندانها در خصوص میزان سلامت مورد معاینه قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه در زندانهای کشور زندانی سیاسی وجود ندارد گفت: معدود افراد در زندانها دارای جرم امنیتی هستند که آنقدر تعداد این افراد کم است که با درصد قابل بیان نیست.