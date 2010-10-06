31 هزار کودک تحت پوشش مهدهای کرمان قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رضا عباسی شب سه شنبه در مراسم روز جهانی کودک در کرمان اظهارداشت: هم اکنون در استان کرمان 629 مهدکودک دارای مجوز از بهزیستی وجود دارد که به 31 هزار و 305 کودک آموزش می دهند.

وی همچنین با تاکید بر کیفی سازی آموزشهای مهدهای کودک گفت: سه هزار مربی امر آموزش به کودکان را قبل از ورود به دبستان به عهده دارند.

عباسی خاطرنشان کرد: در راستای افزایش کیفیت آموزشی در مهدهای کودک نظارت کامل و مستمر بر عملکرد آموزشی مهدها صورت می گیرد و در همین راستا قراردادهایی نیز با دستگاههای مانند آموزش و پرورش، هلال احمر، راهنمایی و رانندگی و آتش نشانی منعقد شده است.

وی با اشاره به لزوم آموزشهای معنوی به کودکان گفت: هم اکنون در شش شهر استان کرمان آدینه مهد راه اندازی شده است.

عباسی از توزیع یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک حاشیه شهرها خبر داد و گفت: آموزش یکپارچه قبل از ورود به دبستان و برابری فرصتهای از شعارهای سال جاری در هفته کودک است.

مدیرکل بهزیستی کرمان همچنین از آموزش مربیان و مدیران مهدکودکها و طرحهای آموزش مجازی در مهدهای کودک خبر داد.

