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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

31 هزار کودک تحت پوشش مهدهای کرمان قرار دارند

31 هزار کودک تحت پوشش مهدهای کرمان قرار دارند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی کرمان از تحت پوشش قرار گرفتن 31 هزار کودک در مهدهای کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رضا عباسی شب سه شنبه در مراسم روز جهانی کودک در کرمان اظهارداشت: هم اکنون در استان کرمان 629 مهدکودک دارای مجوز از بهزیستی وجود دارد که به 31 هزار و 305 کودک آموزش می دهند.

وی همچنین با تاکید بر کیفی سازی آموزشهای مهدهای کودک گفت: سه هزار مربی امر آموزش به کودکان را قبل از ورود به دبستان به عهده دارند.

عباسی خاطرنشان کرد: در راستای افزایش کیفیت آموزشی در مهدهای کودک نظارت کامل و مستمر بر عملکرد آموزشی مهدها صورت می گیرد و در همین راستا قراردادهایی نیز با دستگاههای مانند آموزش و پرورش، هلال احمر، راهنمایی و رانندگی و آتش نشانی منعقد شده است.

وی با اشاره به لزوم آموزشهای معنوی به کودکان گفت: هم اکنون در شش شهر استان کرمان آدینه مهد راه اندازی شده است.

عباسی از توزیع یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک حاشیه شهرها خبر داد و گفت: آموزش یکپارچه قبل از ورود به دبستان و برابری فرصتهای از شعارهای سال جاری در هفته کودک است.

مدیرکل بهزیستی کرمان همچنین از آموزش مربیان و مدیران مهدکودکها و طرحهای آموزش مجازی در مهدهای کودک خبر داد.
 

کد مطلب 1165210

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