به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "اتوبوس" به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور و تهیهکنندگی یحیی منصورموید جمعه 16 مهرماه ساعت 16 ازشبکه یک سیما روی آنتن میرود. داستان این فیلم درباره مسافران اتوبوسی است که برای زیارت راهی شهر قم میشوند. در طول مسیر برای مسافران اتفاقاتی میافتد. در فیلم "اتوبوس" شاهرخ فروتنیان، لیلی تقوی، حبیب دهقاننسب، مونا فرجاد، محسن قاضیمرادی و ... بازی میکنند.
فیلم سینمایی "بدون ذرهای تردید" پنجشنبه 15 مهرماه ساعت 23:30 از شبکه دو روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی پیتر هایمس و تهیهکنندگی مارک دامون تهیه شده و داستان درباره خبرنگار یک شبکه خبری است که در جریان یک کار تحقیقاتی متوجه میشود دادستان دست به جعل مدرک میزند.
فیلم تلویزیونی "کمی دورتر" به کارگردانی مجید اسماعیلی و تهیهکنندگی سیدروح الله حجازی جمعه 16 مهرماه ساعت 17:30 از شبکه دو پخش میشود. در این فیلم ثریا قاسمی، مهدی فقیه و یوسف خداپرست بازی کردند و داستان درباره فرخ و منیر زوج سالخوردهای است که سالها در ایستگاهی دور افتاده سوزنبان قطار هستند.
فیلم تلویزیونی "شیفت شب" به کارگردانی مهدی کرمپور و تهیهکنندگی علیرضا رئیسیان پنجشنبه 15 مهرماه ساعت 19:30 از شبکه سه روی آنتن میرود. داستان این فیلم درباره افضلی افسر نگهبان جوان و تازه کار یک کلانتری است که هنگام رفتن به شیفت شب کاریاش متوجه دزدی میشود، اما در همین حین با مردی هم تصادف میکند.
فیلم سینمایی "مردی از جنس بلور" به کارگردانی و نویسندگی سهید سهیلی جمعه 16 مهرماه ساعت 10:15 از شبکه سه پخش میشود. در این فیلم ابوالفضل پورعرب، مهتاب کرامتی، مهتاج نجومی و فرید صالحی و ... بازی کردند. داستان این فیلم درباره کامران افشاری است که در جریان مسافرت با دوستان خود بیتا و حشمت توسط فردی به نام رضا خدامردی که از فرماندهان جنگ بود کشته میشود.
فیلم "سکوت مطلق" به کارگردانی جواد مزدآبادی جمعه 16مهرماه ساعت 15از شبکه سه سیما پخش میشود. در این فیلم کیکاوس یاکیده، حبیب دهقان نسب، صبا کمالی و حسن اسدی بازی کردند و داستان درباره همسر یک سرگرد است در حادثه رانندگی کشته میشود. او به فوت همسرش در این حادثه شک میکند و پیگیر پرونده میشود.
فیلم سینمایی "بازگشت خطرناک" به کارگردانی کلود سوته جمعه 16مهرماه ساعت 20:30 از شبکه چهار روی آنتن میرود. داستان این فیلم با بازی لینوونتورا، ژان پل بلموندو و ساندارا میلو درباره گنگسترو سارق حرفهای به نام آبل است که قصد دارد پس از انجام آخرین سرقت خود ایتالیا را ترک کند و به همراه همسر و دو فرزندش به فرانسه بازگردد.
فیلم سینمایی "نیکلا کوچولو" جمعه 16 مهرماه ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن میرود. داستان این فیلم با بازی کاد مراد و ماکزیم گودارت درباره نیکلا پسر بچهای است که با والدینش زندگی راحتی دارد. تا اینکه درگیر ماجراهایی میشود.
فیلم "نیاز" به کارگردانی محمدرضا سرسازیزدی جمعه 16 مهرماه ساعت 13:30 از سیمای استانها روی آنتن میرود. در این فیلم محدثه نیک حال، امیر صاحب جلال و ... بازی میکنند و داستان درباره نیاز دختری 11 ساله است که پدرش در زمان دفاع مقدس به خاطر قاچاق به زندان افتاده است.
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