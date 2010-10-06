فیلیپا فوت درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلیپا فوت از فیلسوفان معاصر به شمار می‌رفت که عمده شهرت او به سبب مطالعاتش در حوزه اخلاق بود.

"فوت" از بنیانگذاران اخلاق فضیلت در دوره معاصر به شمار می‌رود. آثار فوت در مقایسه با آثار وی در دهه‌های پنجاه و شصت میلادی دچار تغییراتی شد.

او در مطالعات جدید خود، نظریه اخلاقی ارسطو را مدرنیزه کرد و معتقد بود که این نظریه قابل کاربست به جهان بینی کنونی است. او معتقد بود که این رهیافت اخلاقی می‌تواند با نظریه‌های اخلاقی وظیفه‌گرا و فایده‌گرا رقابت کند.

به عبارت دیگر تلاش "فوت" برای احیای نظریه اخلاق ارسطو بود و آن را به عنوان رقیبی برای اخلاق وظیفه‌گرا و فایده‌گرا می‌دانست.

برخی آثار "فوت" در احیای اخلاق هنجاری در فلسفه تحلیلی قابل توجه هستند و توانسته تأثیرگذار باشد. این تأثیر به‌ویژه در نقد "فوت" از نتیجه‌گرایی به‌خوبی قابل دریافت است.

او متأثر از فلسفه ویتگنشتاین متأخر بوده است. "اخلاق به عنوان نظامی از انگاره‌های ضروری" و "باورهای اخلاقی" "ادله اخلاقی و باورهای اخلاقی" از جمله آثار این فیلسوف معاصر به شمار می‌روند.

فیلیپه فوت روز یکشنبه 11 مهرماه درگذشت.

کتاب "نظریه‌های فلسفه اخلاق" وی از سوی انتشارات روزنه به پارسی ترجمه شده است.