  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۱

ساختمانهای کرمان در مقابل زمین لرزه شدید آسیب پذیر هستند

ساختمانهای کرمان در مقابل زمین لرزه شدید آسیب پذیر هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل هلال احمر کرمان با هشدار نسبت به زلزله خیز بودن کرمان گفت: متاسفانه اکثر ساختمانهای کرمان در مقابل بروز زمین لرزه شدید مقاوم نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کاووس محمودی شب سه شنبه در ستاد حوادث غیرمترقبه کرمان اظهارداشت: استان کرمان یکی از استانهای زلزله خیز کشور محسوب می شود که در دهه اخیر شاهد وقوع چندین زمین لرزه شدید بوده است.

وی گفت: با این وجود اکثر ساختمانهای استان کرمان در مقابل بروز زمین لرزه شدید مقاوم نیستند و باید در زمینه مقاوم سازی ساختمانها چاره اندیشی شود.

محمودی با تاکید بر لزوم آمادگی برای مقابله با خسارت احتمالی سوانح از جمله زمین لرزه گفت: توجه به مدیریت بحران و استفاده از توان حداکثری دستگاهها در زمان بروز حوادث بسیار مورد اهمیت است.
 
وی بر افزایش آگاهی جامعه در امدادرسانی و پیشگیری از وقوع خسارت در زمان بروز حوادث تاکید کرد و گفت: روز 21 مهر ماه در کرمان مانور فرضی زمین لرزه 5.2 ریشتری با 50 درصد خسارت در کرمان برگزار می شود.
 
مدیرعامل هلال احمر کرمان تاکید کرد: باید تفکر مدیریت بحران را در بین مسئولان و مدیران به وجود آوریم زیرا در زمان بروز حادثه نقش مهمی در کاهش خسارات دارد.
 
وی بر پیشگیری از وقوع خسارات در جامعه تاکید کرد و گفت: در این راستا باید آگاه سازی در جامعه افزایش یابد که برگزاری مانورهای زمین لرزه در این راستا بسیار تاثیرگذار است.
 
محمودی تاکید کرد: مهمترین عامل در راستای پیشگیری از خسارات شدید در زمان بروز زمین لرزه مقاوم بودن سازه ها است که باید در این راستا با جدیت وارد عمل شویم.
کد مطلب 1165216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها