ساختمانهای کرمان در مقابل زمین لرزه شدید آسیب پذیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کاووس محمودی شب سه شنبه در ستاد حوادث غیرمترقبه کرمان اظهارداشت: استان کرمان یکی از استانهای زلزله خیز کشور محسوب می شود که در دهه اخیر شاهد وقوع چندین زمین لرزه شدید بوده است.

وی گفت: با این وجود اکثر ساختمانهای استان کرمان در مقابل بروز زمین لرزه شدید مقاوم نیستند و باید در زمینه مقاوم سازی ساختمانها چاره اندیشی شود.

محمودی با تاکید بر لزوم آمادگی برای مقابله با خسارت احتمالی سوانح از جمله زمین لرزه گفت: توجه به مدیریت بحران و استفاده از توان حداکثری دستگاهها در زمان بروز حوادث بسیار مورد اهمیت است.

وی بر افزایش آگاهی جامعه در امدادرسانی و پیشگیری از وقوع خسارت در زمان بروز حوادث تاکید کرد و گفت: روز 21 مهر ماه در کرمان مانور فرضی زمین لرزه 5.2 ریشتری با 50 درصد خسارت در کرمان برگزار می شود.

مدیرعامل هلال احمر کرمان تاکید کرد: باید تفکر مدیریت بحران را در بین مسئولان و مدیران به وجود آوریم زیرا در زمان بروز حادثه نقش مهمی در کاهش خسارات دارد.

وی بر پیشگیری از وقوع خسارات در جامعه تاکید کرد و گفت: در این راستا باید آگاه سازی در جامعه افزایش یابد که برگزاری مانورهای زمین لرزه در این راستا بسیار تاثیرگذار است.

محمودی تاکید کرد: مهمترین عامل در راستای پیشگیری از خسارات شدید در زمان بروز زمین لرزه مقاوم بودن سازه ها است که باید در این راستا با جدیت وارد عمل شویم.