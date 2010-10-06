ایجاد فرهنگ ترافیک در بجنورد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، سردار سرتیپ ابوالقاسم اسفندیاری پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون شش هزار خودرو در سطح شهر بجنورد تردد می کنند متاسفانه پس از تشکیل استان و روند افزایش جمعیت و وسایط نقلیه هیچ گونه کار زیر ساختی برای این معظل نشده است.

وی تصریح کرد: با وجود ارقام بالای جرایم هنوز اعمال قانون و حوادث در حوزه ترافیک و عدم فرهنگ مناسب بالاست و نیاز به فرهنگ سازی بیشتری دارد.

وی بخش دیگری از مشکلات ترافیک را در شهرستان بجنورد را مربوط به تاکسی های شهری و تلفنی و همچنین تاکسی های خطی دانست و گفت: با وجود عرض کم خیابانهای مرکز استان و ختم شدن نقاط ثقل شهری به میدان شهید در وسط این شهر، اگر این مسایل حل نشود انتظار نمی توان داشت که فقط پلیس با صادر کردن برگ جریمه معظلات ترافیکی را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: تا مادامی که رانندگان تاکسی به توقف بی مورد، تاکسی تلفنی ها در مراکز و دفاتر خود و تاکسی های خطی به فعالیت در خطوط ویژه مقید نشوند این مشکلات و نابسامانیها ادامه دارد.

وی اذعان کرد: بدلیل اعمال قانون، پارکینگهای توقیف خودروها در سطح شهرستان بجنورد گنجایش ندارد.

سردار اسفندیاری به مشکل کمبود اعتبار نیز اشاره کرد وافزود: اگر خواهان بهتر شدن وضعیت ترافیکی استان و بالا بردن فرهنگ ترافیکی شهروندان هستیم نیاز به اعتبار بیشتر است تا نتایج مطلوب و بهتری را بدست آوریم.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی در خصوص جاده های برون شهری نیز گفت: بیشترین تلفات جاده ای در استان خراسان شمالی مربوط به جاده بجنورد - جنگل گلستان است که همیشه قربانی زیادی می گیرد.

وی از اداره کل راه و ترابری این استان خواست در خصوص احداث باند دوم این محور پر تردد که قطب گردشگری شمال کشور را به پایتخت معنوی کشور متصل می کند اقدام عاجلی داشته باشد.