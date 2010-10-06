احمد شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آثار بدون مجوز که توسط برخی افراد سودجو فروخته می شوند در جهانبینی دینی بهره ای از هنر ندارند و محصول کار نویسندگانی غیرمتفکر و مخاطب محورند.



وی افزود: اما ممیزی کتاب موجب می شود هنر غیرمتعهد در دسترس مردم قرار نگیرد و هدف اصلی هنر که رسیدن انسان به کمال است محقق شود.



شاکری یاد آور شد: در حوزه ادبیات داستانی و ممیزی داستان باید به مسائل مختلفی توجه داشت. در درجه نخست ماهیت داستان قابل بررسی است. در این مورد یک پرسش اساسی مورد بحث است. این که آیا ممیزی ذات ادبیات را هدف قرار می دهد و یا این که در صورت اعمال موارد خاص تنها موضوعات خاص و مضر ادبیات را حذف می کند.



وی افزود: برخی نویسندگان ما به خصوص جریانات شبه روشنفکر داعیه دار نظر نخست هستند. در پاسخ می توان این افراد را به آمارهای منتشر شده از سوی خانه کتاب ارجاع داد. این آمار بیانگر آن است که تعداد آثار ممنوع الچاپ نسبت به کتب منتشر شده بسیار ناچیز است.



این نویسنده تصریح کرد: اما با نگاه دقیق دیگری باید به این امر اذعان داشت که تولید اثر هنری حول محور مضمون است. از این بابت ادبیات متعهد و غیرمتعهد از دیرباز مرزهای روشنی در مقابل یکدیگر ترسیم کرده اند. به عنوان مثال علامه محمد تقی جعفری سه صورت را برای هنر ترسیم کرده است که عبارتند از، هنر برای هنر، هنر برای انسان و هنر برای انسان در حیات معقول.



شاکری ادامه داد: آنچه "هنر برای هنر" به دنبال آن است شانه خالی کردن از تعهدات اجتماعی و باز گذاشتن دست تخیل است. با قبول چنین اصلی درواقع این حقایق است که برای هنر قربانی می شود. امروز شاهد آن هستیم که تجربیات ناب انسانی جای خود را به امور موهوم می دهند. در این وضع نوآوری در رأس غایت هنر قرار خواهد گرفت. اما در دیدگاه الهی غایت هنر کمال انسانی است.



عضو انجمن قلم ایران گفت: ترسیم جهان داستانی بدون پرداختن به شرور و زشتیها ممکن نیست. این واضح است که یک هنرمند متعهد نیز ناگزیر از بیان این پلشتیها است اما باید توجه داشت که این اجبار نباید توجه به غایت هنر را به حاشیه براند. یک هنرمند متعهد در بیان زشتیها نیز به اشاره‌های غیرمخرب اکتفا می کند.