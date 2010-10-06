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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

مصرف بنزین سوپر در منطقه کرج 14 درصد کاهش یافت

مصرف بنزین سوپر در منطقه کرج 14 درصد کاهش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی کرج گفت: طی ماه گذشته سه میلیون و 585 هزار لیتر بنزین سوپر در منطقه البرز به مصرف رسید که نسبت به گذشته 14 درصد کاهش یافته است.

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ‌کاهش سهمیه ماهانه خودروهای شخصی از 100 لیتر به 60 لیتر از عوامل کاهش مصرف بنزین سوپر در این منطقه بوده است.

وی اضافه کرد:‌ در ماه گذشته 64 میلیون و 180 هزار لیتر بنزین معمولی نیز در این منطقه مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از افزایش 0.8 درصدی برخوردار بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در همین مدت چهار میلیون و 123 هزار لیتر نفت سفید در منطقه البرز مصرف شده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش 43 درصدی را نشان می دهد.

وی افزود:‌ همچنین در شهریور ماه امسال 41 میلیون و 485 هزار لیتر نفت گاز در این منطقه به مصرف رسید که نسب به مدت مشابه سال گذشته 1.8 درصد افزایش یافته است.

حسینی یادآور شد:‌ در همین مدت 9 میلیون و 470 هزار لیتر نفت گاز در منطقه البرز به مصرف نیروگاهی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش317.9 درصدی را نشان می دهد.

وی همچنین گفت:‌ در ماه گذشته 15 میلیون و 18 هزار لیتر نفت کوره در این منطقه به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 5.9 درصد افزایش یافته است.

شکوری یادآور شد:‌ در همین مدت 62 میلیون و 710 هزار لیتر نفت کوره به مصرف نیروگاهی رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 340.4 درصد رشد داشته است.

وی گفت:‌ در این مدت چهار میلیون و 765 تن گاز مایع نیز در منطقه البرز به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 3.9 درصد کاهش یافته است. 

کد مطلب 1165230

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