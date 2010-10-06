مصرف بنزین سوپر در منطقه کرج 14 درصد کاهش یافت

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ‌کاهش سهمیه ماهانه خودروهای شخصی از 100 لیتر به 60 لیتر از عوامل کاهش مصرف بنزین سوپر در این منطقه بوده است.

وی اضافه کرد:‌ در ماه گذشته 64 میلیون و 180 هزار لیتر بنزین معمولی نیز در این منطقه مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از افزایش 0.8 درصدی برخوردار بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در همین مدت چهار میلیون و 123 هزار لیتر نفت سفید در منطقه البرز مصرف شده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش 43 درصدی را نشان می دهد.

وی افزود:‌ همچنین در شهریور ماه امسال 41 میلیون و 485 هزار لیتر نفت گاز در این منطقه به مصرف رسید که نسب به مدت مشابه سال گذشته 1.8 درصد افزایش یافته است.

حسینی یادآور شد:‌ در همین مدت 9 میلیون و 470 هزار لیتر نفت گاز در منطقه البرز به مصرف نیروگاهی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش317.9 درصدی را نشان می دهد.

وی همچنین گفت:‌ در ماه گذشته 15 میلیون و 18 هزار لیتر نفت کوره در این منطقه به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 5.9 درصد افزایش یافته است.

شکوری یادآور شد:‌ در همین مدت 62 میلیون و 710 هزار لیتر نفت کوره به مصرف نیروگاهی رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 340.4 درصد رشد داشته است.

وی گفت:‌ در این مدت چهار میلیون و 765 تن گاز مایع نیز در منطقه البرز به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 3.9 درصد کاهش یافته است.