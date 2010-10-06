وقتی جوانان ایرانی به فرهنگ بیگانه بیشتر از حافظ دل می بندند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهر ماه برای اهالی فرهنگ و ادب ایران زمین، ماهی خاص به شمار می رود، ماهی که در تقویم ملی به نام بزرگداشت خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی نامگذاری شده است.

20 مهر ماه درتقویم ملی ایران به نام بزرگداشت این شاعربلند آوازه ایرانی به ثبت رسیده و از هفته های قبل از آن نیز تکاپوی متولیان امر برای برگزاری مراسمی برای این شاعر جهانی آغاز می شود.

تکاپویی که نتیجه آن برگزاری یک شب مراسم در شامگاه بیستم مهر ماه و چند نشست علمی و تخصصی نیز در روزهای بعد از بیستم است و از آن به بعد به قولی می توان گفت که پرونده لسان الغیب تا سال آینده و مراسم نکوداشتی دیگر بسته خواهد شد.

در این خلال نیز برخی از تصمیم سازان و برنامه ریزان فرهنگ این کشور نیز بر این تاکید می کنند که حافظ را باید آنچنان که شایسته است معرفی کرد و بر لزوم معرفی اش به جهان و جامعه ایرانی سخنها می گویند اما صبحگاه 21 مهر ماه گویی اصلا شاعری به نام حافظ برای شناساندن به جامعه وجود نداشته که قرار باشد برای آن سیاستگذاری و یا برنامه ریزی کرد.

در این مابین مراکزی نیز وجود دارند که سعی در معرفی این شاعر بلند آوازه می کنند که از آن جمله می توان به مرکز حافظ شناسی اشاره کرد که یک تنه بار سنگینی را بر دوش می کشد که شاید در این رهگذر بتواند قدمی موثر را در شناساندن چنین شاعر جهانی بردارد.

مدیرعلمی مرکز حافظ شناسی یکی از پژوهشگران و فرهنگوران شناخته شده استان فارس و کشور است که طی این سالها تلاش کرده که به نوعی غبار مهجوریت را از چهره حافظ پاک کند.

کاووس حسنلی امسال نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح موضوعاتی همچون حافظ شناسی، برنامه های یاد روز حافظ و آنچه در جامعه باید برای حافظ به عنوان یک ضرورت باید دنبال شود، پرداخت.

"وجوه هنری و زیبایی شناسی حافظ" عنوان نشستهای علمی امسال

حسنلی در ابتدا به تشریح برنامه های یادروز حافظ سال 89 پرداخت و گفت: همه ساله یک موضوع برای نشستهای علمی یادروز حافظ در نظر گرفته می شود که این موضوعات در سالهای گذشته شامل عناوینی نظیر ترجمه دیوان حافظ، آرمانشهر حافظ و... بود و امسال نیز موضوع "وجوه هنری و زیبایی شناسی حافظ" برای نشستهای علمی سال 89 انتخاب شده است.

وی گفت: البته در کنار این نشست علمی باید برنامه های دیگری نیز اجرا شود چراکه مخاطب برنامه های علمی به طور معمول متخصصان ادبیات، حافظ شناسان و حافظ پژوهان هستند.

ضرورتهای یادروز حافظ

مدیرعلمی مرکز حافظ شناسی با اشاره به ضرورتهای یادروز حافظ نیز بیان کرد: یکی از ضرورتهایی که در مورد حافظ باید به آن توجه شود تقویت ارتباط حافظ با همه گروه های اجتماعی به خصوص جوانهاست.

حسنلی در این خصوص توضیح داد: باید جوانها را با ادبیات ارزشمند گذشته و امروزمان آشتی دهیم و نزدیک کنیم و امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت نزدیک شدن جوانان با فرهنگ ملی و ادبیات ارزشمند و فاخر گذشته احساس می شود.

کاووس حسنلی

وی با اشاره به اینکه با برنامه های ساده و کوتاه نمی شود به مقصود اصلی رسید، افزود: ساختن فیلمهای جذاب، نرم فزارهای متنوع و برنامه های مختلف کشوری یکی از راه هایی است که می تواند برای ایجاد رغبت و انگیزه همراهی، هماهنگی، همسویی و تاثیرپذیری از ادبیات و فرهنگ اصیل ما موثر باشد.

شناخت جوان امروز از حافظ بسیار ضعیف است

این پژوهشگر میزان شناخت جوانها را از حافظ به شدت ضعیف توصیف کرد و افزود: برای نسل جدید آنقدر که برنامه های دیگری که برخواسته از متن فرهنگی ما نیست دلپسند به شمار می رود که توجه به ادبیات، شعر و حافظ چنین دلپسندی را ندارد.

حسنلی با اشاره به اینکه یکی از دلایل نیز این است که ما هرگز با برنامه های جدی و مطالعه گسترده بنا را بر شناخت سلیقه جوان امروز نگذاشته ایم، افزود: همیشه خواسته ایم با شیوه های سنتی و بدون توجه به سلیقه های متنوع و متفاوت جوان امروز، بر کرسی نصیحت نشسته و همیشه موعظه گرانه، آنها را به توجه به فرهنگ خودمان دعوت کنیم و این راه هرگز جواب نمی دهد.

وی گفت: راه در این است که باور کنیم نسل جوان سلیقه های متفاوتی دارد و این سلیقه های متفاوت را به رسمیت شناخته و به جای اینکه با آن بستیزیم و مقابله کنیم، فرهنگ ملی و ادبیات ارزشمند خودمان را در این بستر متفاوت بازخوانی کنیم و با ابزارهای جدید هنری برای آشتی دادن این نسل جوان با ادبیات و فرهنگ و هنر ارزشمند و اصیل خودمان برنامه ریزی کنیم.

انتشار کتاب دوجلدی راهنمای موضوعی حافظ شناسی

به گزارش مهر، در این مدت اتفاقی شایسته نیز در استان فارس برای حوزه حافظ شناسی رخ داده که آنهم انتشار کتاب دو جلدی راهنمای موضوعی حافظ شناسی است.

این کتاب که به نویسندگی کاووس حسنلی به چاپ رسیده گامی مهم در راستای پژوهشهای حوزه حافظ است و پژوهشگران را می تواند بر اساس نوع موضوعات به منابعی که در آن موضوع خاص وجود دارد رهنمون سازد.

این کتاب را بسیاری از فرهنگوران، حافظ شناسان و حافظ پژوهان مورد ستایش قرار داده و از آن به عنوان یک گام مهم حوزه حافظ شناسی یاد می کنند.

به هر حال شناساندن حافظ به جامعه از چندین راه امکان پذیر است. یکی از این راه ها حمایت و همکاری درانتشار چنین کتابها و مراکزی است که در رابطه با حافظ فعالیت می کنند و دوم اینکه برای شناساندن حافظ باید با برنامه ریزیهای کارشناسی جشنواره ها، همایشها و ویژه برنامه های رسانه ای را ترتیب داد که در نزد افکار عمومی به ویژه طیف جوان جامعه حافظ و چنین شاعران بلنداوازه ایرانی گوشه گیر و مهجوز نباشند.

امروز کمتر جوانی درجامعه را می توان یافت که علاقمند به شناخت حافظ باشد واین امر ضرورتی را پیش روی تصمیم سازان عرصه فرهنگ می گذارد که برنامه ریزیهاوراهکارهایی را اتخاذ کند که خروجی اش این باشد که حافظ شناسی و شناخت امثال این شاعر به عنوان یکی از موضوعات مورد علاقه طیفهای مختلف جامعه نمود یابد.

روز حافظ فقط نباید به 20 مهر و چند روز قبل و بعد آن خلاصه شود بلکه باید این دسته از شاعران نامی جهان در طول سال نیز مورد توجه عمومی باشد و برای آنها برنامه های مختلفی برگزار شود.