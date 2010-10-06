برنده جایزه گنکور درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، ناشر کلاول عنوان کرد این نویسنده خودساخته سه‌شنبه 5 اکتبر (13مهر) در سن 87 سالگی جان سپرد.

چارلز برنارد هانری کلاول در 29 مه 1923 در فرانسه به دنیا آمد. وی از خانواده‌ای فقیر برخاست و خواندن و نوشتن را درنزد خود آموخت. تا 14 سالگی شاگرد شیرینی‌پزی بود و چندین شغل را در دوران زندگی نه چندان مرفه‌اش تجربه کرد.

کلاول در سال 1950 به روزنامه‌نگاری روی آورد و پس از جنگ در سازمان بیمه اجتماعی مشغول کار شد. وی بعد از آن ادبیات را جدی گرفت و تا پایان زندگی پرفراز و نشیبش آن را دنبال کرد.

اولین رمان کلاول "کارگران شب" در سال 1956 به چاپ رسید و رمان "میوه‌های زمستانی" وی در سال 1968 جایزه گنکور را برای وی به ارمغان آورد.

از روی تعدادی از آثار او که با تمرکز بر شخصیت انسانهای فرودست و به زبانی ساده نوشته شده‌اند اقتباسهای سینمایی و تلویزیونی انجام شده است.

