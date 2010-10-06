القاعده شاهزادگان عربستانی را به حملات جدید تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "قاسم الریمی" یکی از فرمانده های القاعده در شبه جزیره عربستان در این پیام ویدیویی که روز سه شنبه در اینترنت منتشر شد، گفت: به ستمگران اعلام می کنیم که توانایی نفوذ در دفاتر و اتاق خواب های آنها را داریم.

وی افزود: به شما پیشنهاد می کنم تا پیش از رفتن به تختخواب از وجود هرگونه بمب انتحاری در اتاق خواب مطمئن شوید.

همچنین "سعید الشهری" معاون شبکه القاعده در عربستان سعودی در این پیام ویدیویی گفت: شما به منازل ما حمله می کنید و آنها را خراب می کنید، بنابراین ما نیز به کاخ هایتان حمله می کنیم و آنها را نابود می کنیم.

بر اساس این گزارش یک بمبگذار انتحاری و از اعضای القاعده در 27 آگوست سال گذشته به "محمد بن نظر نایف بن عبدالعزیز" معاون وزیر کشور عربستان سعودی حمله کرد.