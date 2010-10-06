کاش تمام ملی پوشان ما برمی گشتند/ شخصیت فوتبال ایران پایین آمد

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم استقلال تهران در پایان تمرین عصر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر وضعیت استقلال خوب است، هر چند تعطیلات برای ما خیلی خوش یمن نبود. ما در طول این تعطیلات چندبار مجبور به بدنسازی شدیم که فشار حاصل از آن باعث آسیب دیدگی بازیکنان‌مان شده است. این برای کادر فنی نگران کننده است و در عین حال غیبت بازیکنان ملی‎پوش و مصدومان تیم بر نگرانی‎های من افزوده است.

مظلومی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر وضعیت بازیکنان مصدوم تیم استقلال اظهار داشت: مجتبی جباری هنوز وضعیتش مشخص نیست و طی سه روز آینده وضعیت وی معلوم می‎شود. خوشبختانه فرهاد مجیدی و اسماعیل شریفات که مدتی به دلیل آسیب دیدگی در جمع ما نبودند در حال حاضر شرایط نسبتا خوبی داشته و تمرینات گروهی خود را آغاز کرده‌اند.

سرمربی تیم استقلال با اشاره به بازگشت فرزاد آشوبی از اردوی تیم ملی خاطرنشان کرد: مثل اینکه به فرزاد نیاز نداشتند. به همین دلیل روز گذشته به ایران بازگشت و به تمرینات‌مان ملحق شد.

مظلومی با تبسمی معنادار اظهار داشت: کاش سرمربی تیم ملی، عمران زاده، میداودی و مبعلی را هم برمی‎گرداند تا ما طی چند روز باقی مانده تا دیدار با صبا قم بتوانیم از تمام نیروهای‎مان در تمرینات استفاده کنیم. متاسفانه این بازیکنان دو هفته در اختیارمان نبوده و با تمرینات تیم ملی هماهنگ شده‎اند و این مسئله کارمان را سخت کرده است. با همه اینها تابع تصمیمات فدراسیون هستیم و باید حرف آنها را بپذیریم.

وی با اشاره به دیدار تیمش مقابل صبای قم خاطرنشان کرد: صباقم تیمی خوب و باتجربه‌ای است که از کادرفنی و بازیکنان خوبی سود می‌برد. من خود مدت‎ها در این تیم سرمربی بودم و شرایط این تیم را به خوبی می‎شناسم. می‎دانم که بازیکنان این تیم در زمین خودی برای کسب سه امتیاز به میدان می‎روند و فقط به دنبال پیروزی دراین دیدار هستند. امیدوارم این بازی یک دیدار جوانمردانه، زیبا و همراه با پیروزی استقلال باشد.

مظلومی در خصوص مسابقات فوتبال غرب آسیا و حضور تیم ملی ایران در این تورنمنت گفت: در فینال این بازی‎ها نتیجه خوبی نگرفتیم و نتوانستیم در مقابل تیم ملی کویت از نام ایران دفاع کنیم. در مجموع اعتقاد دارم نباید با تیم اصلی خود در این تورنمنت حاضر می‎شدیم. کاش همانند سالی که من سرمربی تیم ملی بودم از ترکیب بازیکنان امید و بزرگسال استفاده می‎شد. متاسفانه با حضور در این مسابقات شخصیت فوتبال ایران را پایین آوردیم.

سرمربی تیم استقلال با اشاره به دیدار روز پنجشنبه تیم ملی مقابل برزیل گفت: این بازی محک خوبی برای ملی پوشان خواهد بود. امیدوارم کادرفنی و بازیکنان تیم ملی با یک بازی خوب و منطقی نتیجه قابل قبولی در مقابل تیم پرقدرت برزیل بگیرند.

مظلومی در پایان درگذشت داود جورابلو یکی از مشوقین با اخلاق تیم استقلال را ضایعه‎ای بزرگ برای مجموعه استقلال دانست و از خداوند منان برای وی طلب مغفرت کرد.