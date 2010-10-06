حملات آمریکا به پاکستان با تهدیدهای تروریستی اروپا مرتبط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "حسین حقانی" با بیان این مطلب در ادامه گفت : اروپا احتمال می دهد که با موج جدیدی از حملات تروریستی از سوی القاعده مواجه شود و از همین رو آمریکا حملات خود به مناطق قبیله نشین پاکستان را افزایش داده تا امکان سازماندهی این حملات را از القاعده بگیرد.

حقانی که با شبکه خبری بی.بی.سی گفتگو می کرد در ادامه گفت: این حملات پس از آن افزایش یافت که برخی سرویس های اطلاعاتی اعلام کردند که طرح هایی برای انجام عملیات های تروریستی در اروپا از سوی القاعده وجود دارد و حتی برخی اعلام کردند که این طرح ها را در پاکستان کشف شده اند.

به گفته حقانی، حمله روز گذشته به منطقه ای در وزیرستان شمالی که در آن هشت شبه نظامی که پنج نفر از آنها آلمانی بودند کشته شدند نیز در راستای مقابله با تهدیدهای تروریستی پیش روی اروپا انجام گرفت.

وی در ادامه از مردم پاکستان و اروپا خواست تا خونسردی خود را حفظ کنند زیرا سرویس های اطلاعاتی هر گونه دسیسه ای را کشف می کنند.

به نوشته این روزنامه، حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به پاکستان در هفته های اخیر افزایش یافته به نحوی که از تاریخ 3 سپتامبر تا کنون ( 40 روز گذشته ) 24 حمله به مناطق قبیله نشین پاکستان انجام گرفته که در نتیجه آن 140 نفر کشته شدند.

روز جمعه 9 مهرماه "بن لادن" رهبر شماره یک القاعده کشورهای اروپایی را تهدید به حملات تروریستی کرد و در پی آن اقدامات امنیتی در اروپا افزایش یافت.