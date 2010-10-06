تمرین تیم ملی در تاشکند/ تکواندوکاران 70 کشور وارد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو کشورمان که جهت حضور در پنجمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان با کاروانی 27 نفره بامداد دوشنبه راهی ازبکستان شده است، عصر همان روز وارد تاشکند شد و در هتل " لگراند پلازا" که اکثر تیم‌ها در آن حضور دارند، استقرار یافت.

ملی پوشان کشورمان از صبح سه شنبه تمرینات خود را در تاشکند آغاز کرده و تاکنون شش جلسه تمرین را زیر نظر کانگ سرمربی کره‌ای خود پشت سر گذاشته‌اند. هوای مطبوع تاشکند باعت شده تا تمرینات در فضای باز برگزار شود.

تاکنون تکواندوکاران نزدیک به 50 کشور وارد تاشکند شده‌اند، که در میان آنها تیم ملی هلند با مدیریت فنی یک مربی ایرانی به نام زارعی به ازبکستان آمده است. در این دوره از مسابقات 454 پومسه‌رو از 58 کشور به رقابت خواهند پرداخت.

شب گذشته دکتر "چو" رئیس فدراسیون جهانی در ضیافت شامی میزبان روسای فدراسیون‌های کشورهای مختلف بود که از ایران سیدمحمد پولادگر به همراه "سین چال کانگ" در این ضیافت شام شرکت کردند. براساس برنامه اعلام شده امروز قرار است کنگره فدراسیون جهانی تکواندو در تاشکند ازبکستان برگزار شود.

دکتر جابری، پزشک تیم ملی تکواندو کشورمان در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مهر از سلامت کامل اعضای این تیم خبر داد و گفت: آسیب دیدگی جزیی چند نفر از ملی پوشان با فیزیوتراپی برطرف شده است.

پنجمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهانی ازروز جمعه با حضور نزدیک به 70 کشور جهان در دهکده ورزشی "یونس آباد" شهر تاشکند برگزار خواهد شد.